Für Jochen Holzschuh ist die Rennbahn im Drensteinfurter Erlfeld trotz ihrer doch recht spärlichen Möblierung so etwas wie sein „privates Wohnzimmer“. Und so war es auch kein Wunder, dass er sich im vergangenen Jahr ausgerechnet diesen Ort ausgesucht hatte, um seine langjährigen Lebensgefährtin Julia Knoch das „Ja-Wort“ zu geben – um sich wenig später auch noch den Fahrercup zu sichern.

Passend zum einjährigen Ehejubiläum setzte der Sieg-Garant am Sonntag seine Drensteinfurter Erfolgsserie fort. Im zweiten Rennen um den Preis der Westfälischen Nachrichten gewann er im Fotofinish mit „Beijing“ und sicherte sich damit einen der begehrten Bronzetraber, den er aus den Händen von WN-Redaktionsleiter Josef Thesing in Empfang nehmen durfte. Letzterer war es übrigens auch, der den Reigen der Siegerehrungen beim 111. Drensteinfurter Renntag eröffnen durfte. Denn nach dem ersten Lauf um den Preis der Dreingau Zeitung durfte Thesing bereits Tim Schwarma gratulieren, der zuvor mit „Vampire Hunter“ eine souveräne Vorstellung abgeliefert hatte.

Der Rennvereinsvorsitzende Klaus Storck und seine Mitstreiter konnten beim Start des Mammut-Events im Erfeld mehr als zufrieden sein. „Besser geht es einfach nicht“, lachte Storck mit einem kurzen Blick in den strahlend blauen Himmel. Und so war es auch kein Wunder, dass sich bereits kurz nach Mittag eine wahre Karawane auf den Weg in Richtung „Stewwerter Hippodrom“ machte. Die besten Plätze in „1 a-Lage“ waren entsprechend schnell vergeben, und auch an den Wettkassen herrschte zügig rege Betriebsamkeit.

Ganz ohne Aufregung sollte der 111. Renntag aber trotz der optimalen Wetterbedingungen dennoch nicht verlaufen. Das Trabreiten im dritten Rennen, das eines der Highlights des Tages werden sollte, endete nämlich mit einer Schrecksekunde. Kurz vor dem Einbiegen in den Kochstarbogen und damit quasi mit Ziel vor Augen kam „Casanova d‘Armour“ aus dem Tritt – und warf Reiterin Leni Thamm wenige Meter weiter aus dem Sattel. Da sie zunächst regungslos liegenblieb, eilten die Rettungskräfte und der Rennbahnnotarzt zur Unglücksstelle – konnten dort aber wenige Minuten später Entwarnung geben. Die gestürzte Sportlerin verließ die Bahn zur weiteren Untersuchung auf ihren eigenen Beinen.

Besondere Ehrengäste durften Vorsitzender Klaus Storck und Detlef Orth als sportlicher Leiter des Vereins schließlich nach dem vierten Rennen auf dem Geläuf begrüßen. Angeführt von den Bürgermeistern Carsten Grawunder und Christian Dumas waren nämlich auch die Besucher aus der Partnerstadt Ingré bei der Traditionsveranstaltung vertreten. Viel Applaus gab es wenig später für den Rennbahnnachwuchs. Im Lauf um den „Preis der Minitraber“ waren nicht weniger als 17 Nachwuchstalente mit ihren Ponys vertreten.