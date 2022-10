Stadt kreiert mit Brennerei Eckmann den „Wersetropfen“

Wenn es schon keine Werse in Walstedde gibt, dann wenigstens einen gleichnamigen Tropfen: Nach dieser Devise haben die Stadt Drensteinfurt und die Brennerei Eckmann in Kooperation den „Wersetropfen“ entwickelt.

In den Räumen der Walstedder Brennerei Eckmann stellen sie den „Wersetropfen“ vor, an dessen Kreation sie maßgeblich beteiligt waren: Theo Brüggemann, Laura Volkmar, Frank Kronshage und Carsten Grawunder (v.l.).

Zwar sucht man in Walstedde die Werse vergeblich – macht aber nichts. Für die Stadt Drensteinfurt kein Hindernis, dort einen „Tropfen“ kreieren zu lassen, der den Tourismus in und um Dorf und Stadt weiter befeuern soll. In Kooperation mit der traditionsreichen Brennerei Eckmann ist in Summe ein Getränk entstanden, das hochprozentig zum Ziel führen könnte: der „Wersetropfen“.