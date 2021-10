Betonmischer umgekippt – Landesstraße voll gesperrt

Drensteinfurt/Albersloh

Die an manchen Stellen sehr schmale L 585 zwischen Drensteinfurt und Albersloh ist am Montagmorgen einem Betonmischer zum Verhängnis geworden. Das voll beladene Fahrzeug war bei Gegenverkehr auf den Grünstreifen geraten und auf die Seite gekippt. Die Bergungsarbeiten dauern an, die Straße ist voll gesperrt.