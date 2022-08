Bewegung auf der „Ameker Platte“

Sie hat eine überaus bewegte Geschichte hinter sich, über die aber mittlerweile buchstäblich schon eine Menge „Gras gewachsen“ ist. Aber das soll sich ändern. Wie die Verwaltung den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses in der Vorlage zur nächsten Sitzung am kommenden Dienstag vorschlägt, soll für den Bereich der sogenannten „Ameker Platte“ ein Bebauungsplan aufgestellt werden, verbunden mit dem Ziel, dort den Bau von Einfamilien- und Doppelhäusern zu ermöglichen. Ganz so einfach, wie es sich anhört, ist das allerdings nicht. Die Fläche gilt nämlich seit Jahrzehnten als durch Altlasten belastet, was zunächst eine umfassende Sanierung erforderlich macht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch