Bewohner haben Freude an Radtouren

„Unsere Bewohner stehen ja fast schon Schlange, um da mal mitzufahren“, berichtet das Team vom Sozialen Dienst des Hauses. Die Mitarbeiterinnen haben bereits im vergangenen Jahr, als die beiden Räder – eins gehört dem Stift, eins der Stadt – mit Mitteln aus dem Förderprogramm „8 Plus Vital NRW im Kreis Warendorf“ angeschafft worden waren, regelmäßig Ausfahrten mit den Seniorinnen und Senioren unternommen. Und auch viele Angehörige nutzten beim Besuch diese Möglichkeit, Zeit an der frischen Luft zu verbringen, bekannte Orte in der Stadt anzusteuern und so Erinnerungen wach werden zu lassen. „Es wäre schön, wenn das noch häufiger der Fall sein könnte“, sagt Hausleiterin Jeanette Möllmann. Doch dafür fehle dem Sozialen Dienst schlicht die Zeit. Nun sollen Ehrenamtliche eingebunden werden.

Dies war ohnehin der Gedanke, als die speziellen E-Räder im Frühjahr 2021 in die insgesamt acht beteiligten Kommunen im Kreis Warendorf verteilt worden waren. Denn Bestandteil des Projektes war auch ein Konzept zur „Gewinnung, Qualifizierung und zum Erfahrungsaustausch von Ehrenamtlichen“, wie es auf der Homepage des Vereins heißt.

Helm auf, Dönekes erzählen

Auf diese Unterstützung möchte auch das Malteserstift nun gerne zurückgreifen. Gesucht werden Personen ab 18 Jahren, die Spaß am Fahrradfahren und vielleicht auch noch einige Dönekes oder Interessantes über Drensteinfurt zu erzählen haben. Ein Helm muss mitgebracht werden, über die Malteser sind die Ehrenamtlichen unfallversichert. Eine Vorgabe zu Länge und Häufigkeit der Radtouren wird nicht gemacht. „Jeder so, wie er kann“, sagt Möllmann. Die Akkus lassen Strecken von mehr als 100 Kilometern zu, je nachdem, wie viel Motor-Unterstützung der Fahrer zuschaltet.

Bei ihren Ausflügen haben die Mitarbeiterinnen allerdings schon mehrfach feststellen müssen, dass sich nicht jeder Weg gleich gut zum Befahren mit den mehr als einen Meter breiten Gefährten eignet. Eines hatte sich mal in der Nähe des Merscher Bahnhofs festgefahren, einfach weil der Radweg an dieser Stelle nicht breit genug gewesen sei. Häufig stünden auch Laternen oder Poller im Weg, sodass entweder auf die Straße ausgewichen oder gar umgekehrt werden müsse. Aber auch das Drehen sei bei dem enormen Wendekreis der Räder gar nicht so einfach, schildert das Team des Sozialen Dienstes. „Da muss noch mehr an der Barrierefreiheit gearbeitet werden“, lautet Möllmanns Fazit.

Die E-Räder können auch kostenlos ausgeliehen werden. Das geht für maximal drei Tage. Eine Buchungsanfrage kann über die Homepage der Stadt Drensteinfurt gestellt werden, Abholung und Rückgabe sind montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr am Malteserstift möglich.