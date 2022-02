Biologische Vielfalt bewahren

Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist ein Anliegen, für das sich der Naturschutzbund (Nabu) und die Katholische Kirche gleichermaßen einsetzen. Bei einem Besuch von Bischof Dr. Felix Genn in der Naturschutzstation Haus Heidhorn wurden weitere Gespräche zwischen Nabu und Bistum zu diesem Thema vereinbart.

Die Förderung der Biodiversität als Anliegen des Naturschutzbunds (Nabu) und die Bewahrung der Schöpfung als Anliegen der katholischen Kirche haben eine sehr große Schnittmenge, stellt der Nabu in einer Pressemitteilung fest. Bereits im Jahr 2020 wurde von Bischof Dr. Felix Genn ein Agrardialog einberufen, bei dem Dr. Britta Linnemann als Vorstandsvorsitzende der Nabu-Naturschutzstation Münsterland mehrfach Naturschutzthemen in den Diskussionen vertrat.

Einblick in die Arbeitsbereiche der Biologischen Station

Beim aktuellen Besuch des Bischofs am und im Haus Heidhorn, an dem auch Dr. Christian Göcking vom Vorstand der Nabu-Station teilnahm, wurde klar, dass der oberste Repräsentant des Bistums Münster viele Anliegen aus Sicht des Naturschutzes vollständig unterstützen kann, berichtet der Nabu in seiner Mitteilung.

Linnemann gab einen Einblick in Arbeitsbereiche der biologischen Station und zeigte anhand von Forschungsergebnissen den Rückgang der Biodiversität sowohl allgemein als auch im Münsterland auf. Die zu erwartenden Auswirkungen auf die Lebensgrundlage zum Beispiel durch bedrohliche Verluste von bestäubenden Insekten in der Produktion von Lebensmitteln machten deutlich, dass es dringend Zeit sei, zu handeln, wie unzählige wissenschaftliche Untersuchungen und Publikationen beispielsweise des Weltbiodiversitätsrates belegten.

Rückgang der Artenvielfalt

Den Rückgang der Artenvielfalt sowie den Klimawandel sehe Genn ebenfalls als große Herausforderung. Rückblickend sei ihm aus eigener Beobachtung und aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb deutlich, dass der Verlust an Arten besonders auf Agrarflächen offensichtlich werde. Das Bistum Münster hat zu diesem Thema das Projekt „Gemeinsam für die Vielfalt – Biodiversität auf Kirchenland“ ins Leben gerufen. Dabei gehe es auch um die Verantwortung der Kirche als Flächenverpächterin und Waldbesitzerin. Die deutsche Bischofskonferenz gebe eindeutige Handlungsempfehlungen an die Verwaltungen von kirchlichen Flächen und rufe zum Beispiel dazu auf, Flächen vermehrt nach ökologischen Kriterien zu verpachten.

Intensiver fachlicher Austausch

Im weiteren Gespräch wurde vereinbart, sich zu diesen Themen im Dialog weiter fachlich intensiv auszutauschen, auch um die nächsten Schritte des Bistums Münster sowohl sozialverträglich als auch ökologisch wirksam und nachhaltig zu gestalten. Wirklich wirksame und gut durchdachte evidenzbasierte Maßnahmen könnten am besten helfen, dem bedrohlichen Verlust an Biodiversität entgegenzuwirken, heißt es in der Pressemitteilung.

Zum Abschluss gab es einen kurzen Rundgang über das jederzeit zugängliche barrierefreie Naturerlebnisgelände rund um Haus Heidhorn, das Bischof Dr. Felix Genn künftig auch für Ausflüge mit seinen Gästen nutzen möchte.