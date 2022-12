Blasorchester sucht Mitstreiter

Zu einem Schnuppertag lädt das Kolping Blasorchester Rinkerode am kommenden Sonntag ein. Dort können die Musiker kennengelernt und die Instrumente ausprobiert werden.

Schnuppertag am Sonntag

Nach einer langen, coronabedingten Pause geht es beim Kolping Blasorchester Rinkerode wieder hoch her.

Die Saison konnte erfolgreich absolviert werden und den Schlusspunkt setzt zur Freude aller die diesjährige Ucht, die beliebte Hirtenmesse am 25. Dezember um um 6 Uhr, wie das Blasorchester in einer Mitteilung mitteilt.

Einiges vorgenommen

Für das Jahr 2023 haben sie sich wieder einiges vorgenommen und suchen dafür zahlreiche Unterstützung. „Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis, alle sind gerngesehen“, so das Kolping Blasorchester. Nötig sind nur Freude an der Musik und Spaß an Geselligkeit.

Ein Instrument muss nicht mitgebracht werden. „Wir können entweder eines stellen oder für den Anfang bei der Vermietung helfen, auch bei der Lehrersuche sind wir behilflich“, so die Verantwortlichen weiter. Seit Oktober 2022 haben sie wieder ein Vororchester, um den Einstieg in das Gesamtorchester zu erleichtern.

Am Sonntag (11. Dezember) gibt es für alle Interessierten einen Schnuppertag. Von 14.30 bis 17 Uhr finden Interessenten das Blasorchester im Rinkeroder Pfarrzentrum. Dort können alle Instrumente ausprobiert werden, Fragen gestellt und die Musiker kennengelernt werden. Bei der Instrumentenwahl sei man nicht festgelegt, es kann auch gerne etwas Neues ausprobiert werden.

Kleine Stärkung

Zu einer kleinen Stärkung ist in Form von Getränken und Kuchen gesorgt. Ob Rinkeroder oder Musiker aus der Umgebung, die Musiker freuen sich auf alle, die sich im Kolping Blasorchester Rinkerode einbringen möchten.