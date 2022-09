Bleiben die Duschen kalt?

Energie ist knapp und teuer. Deshalb tritt auch die Stadt nun zwangsweise auf die Sparbremse. Der Vorschlag, die Duschen in den Sportanlagen künftig kalt zu lassen, sorgt jedoch für Diskussionen. Am Montag soll die Mitglieder des Rates darüber entscheiden.

Der Rat soll am Montag entscheiden, ob es in den Dusch- und Sanitärräumen der Sportstätten – hier der Umkleidebereich im Erlfeld – im Winter warmes Wasser gibt oder nicht.

Energie ist nicht nur so teuer wie noch nie. Sie ist dazu auch noch knapp, weshalb mittlerweile vielerorts auf die Sparbremse getreten wird. Das will nun – wie berichtet – auch die Stadtverwaltung tun. Bereits im Schul- und Sportausschuss hatte sie dazu einen Einsparplan auf den Tisch gelegt, der am Montag zudem im Hauptausschuss auf der Tagesordnung stand – und dort für einige durchaus deutliche Worte sorgte. Dabei ging es weniger um die Verkürzung der Weihnachtsbeleuchtung und den Verzicht auf die Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude, sondern vor allem um den Vorschlag, das Dusch- und Brauchwasser in den kommunalen Sportstätten über den kompletten Winter hinweg nicht mehr zu erwärmen.