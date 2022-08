Bleibt das Wasser künftig kalt ?

In Münster bleibt das Schloss schon bald am Abend dunkel. In Lüdinghausen sprudeln gleich sieben Brunnen nicht mehr. Zudem bleiben dort Sauna und Solarium im städtischen Schwimmbad bis auf Weiteres dicht, während sich die Schwimmsportfreunde an kühleres Wasser gewöhnen müssen – kurz: In einigen Münsterlandkommunen wurden in Sachen „Energie sparen“ bereits zügig Fakten geschaffen. In Drensteinfurt dagegen war diesbezüglich bislang noch nicht viel zu hören. Untätig, betont Bauamtsleiter Christoph Britten, sei man aber dennoch nicht – im Gegenteil: „Wir sind am Thema ,Einsparungen‘ durchaus dran“, betont er. Und an einigen Stellen sei man auch bereits aktiv geworden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch