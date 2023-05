Mit Schneckenbohrer auf Bombensuche

In der Bauerschaft Eickenbeck soll ein Regenrückhaltebecken entstehen. Doch vorher muss das Areal auf sogenannte Kampfmittelfreiheit überprüft werden. Dafür rücken Spezialisten mit schwerem Gerät an.

Es ist mehr als 78 Jahre her, als über Rinkerode Bomben abgeworfen wurden. Ziel der Tiefflieger war damals wohl die Bahnstrecke zwischen Münster und Hamm, die in regelmäßigem Abstand beschossen und in Schach gehalten wurde. Jetzt gewinnen die Geschehnisse von damals erneut an Relevanz. In der Bauerschaft Eickenbeck wird ein Areal auf sogenannte Kampfmittelfreiheit überprüft. Grund: Es soll ein Regenrückhaltebecken angelegt werden.