Borgmann löst Erdmann als König ab

533 Schuss hat es am Ende gebraucht, bis der Nachfolger des coronabedingten Drei-Jahres-Königs Jan-Hendrik „Janni“ Erdmann gefunden war. Die Insignien hatten sich zuvor Peter Spiekermann (Zepter, 52. Schuss), Raphael Janz (Apfel, 70.), Max Hecker (Fass, 127. Schuss), Jörg Süßmann (Krone, 128. Schuss), Markus Schlüter (rechter Flügel, 229. Schuss), Christoph Bolmerg (linker Flügel, 297. Schuss) und Josef Langenstroth (Stoß, 405. Schuss) gesichert.

Das Schützenfest hatte am Freitag mit dem Antreten und dem Abholen des amtierenden Königs in Walstedde begonnen. Geschlossen marschierte der Verein zum Ort des Geschehens, dem Bolzplatz in Ameke. Nach zwei Jahren ohne Schützenfest hatten viele Zuschauer den Weg dorthin gefunden, um dem ersten Höhepunkt des dreitägigen Festes beizuwohnen. Dementsprechend gut war die Stimmung – auch wenn sich Borgmann am Ende keinen spannenden Kampf mit einem Kontrahenten lieferte, sondern im Alleingang versuchte, die Reste des Vogels von der Stange zu holen. Bei den Insignien hatten zuvor die Mitglieder der Avantgarde ein treffsicheres Händchen bewiesen. In drei Fällen waren Gardisten erfolgreich.

Jubel brandete auf, als die Entscheidung eine gute Stunde vor Mitternacht gefallen war. Nach der Proklamation wurde dann noch lange weitergefeiert.

Kranzniederlegung und Gottesdienst

Mit einem kleinen Frühschoppen, der Kranzniederlegung am Ehrenmal und dem Gottesdienst im Festzelt ging das Schützenfest am Samstag in die zweite Runde. Am Abend stand ein Auftritt von Comedian und Stimmenimitator C. Korten auf dem Programm, ehe beim Festball die „FST Eventgroup“ die musikalische Regie übernahm. Mit dem großen Frühschoppen samt Jubilarehrungen starteten die Schützen in den dritten Festtag. Der große Zapfenstreich auf dem Hof Borgmann läutete den abschließenden Königsball am Abend ein.