Brennender ICE strandet in Rinkerode

Nach einem Brand im Triebwagen musste ein ICE am frühen Freitagmorgen einen Zwangsstopp in Rinkerode einlegen. Verletzt wurde niemand.

Vermutlich ein brennender Kompressor hatte zum Nothalt in Rinkerode geführt. Löschen brauchte die Wehr den Brand allerdings nicht mehr.

Ein qualmendes Triebfahrzeug eines ICE der Deutschen Bahn sorgte in der Nacht zum Freitag für einen Feuerwehreinsatz am Rinkeroder Bahnhof. Gegen 1.40 Uhr stoppte der Zug im Davertdorf, nachdem dichter Rauch die Brandmeldeanlage in der Lok ausgelöst hatte.

Die Feuerwehr war innerhalb kurzer Zeit zur Stelle und untersuchte den Triebwagen unter Einsatz von Atemschutzgeräten und mit Hilfe einer Wärmebildkamera. „Vermutlich ist der Brand am Kompressor der Lok aufgetreten, der jedoch nicht mehr gelöscht werden musste“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Da der ICE nicht weiterfahren konnte, mussten die 120 Passagiere sowie zwei Kinderwagen aus dem Zug evakuiert und auf das gegenüberliegende Gleis geleitet werden, wo die Bahn einen Ersatzzug bereitstellte. Im Einsatz waren der Löschzug Rinkerode, das Tanklöschfahrzeug 4000 des Löschzuges Drensteinfurt, der Rettungstransportwagen, die Bundespolizei und ein DB-Notfallmanager. Die Feuerwehr war mit 18 Personen und vier Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz war gegen 4 Uhr beendet.