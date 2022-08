Bunte Steinchen für die Flutopfer

Medial ist sie ein wenig in Vergessenheit geraten. Und das, obwohl das Leben für viele Opfer der Flutkatastrophe im Bereich von Ahr und Erft noch längst nicht normal läuft. Großhändler Martin Welscheit und Spediteur Jürgen Kramer schickten nun weitere Hilfe auf die Reise.

Jürgen Kramer kann sich noch gut an die Nacht erinnern. Und bis heute ist er froh, dass er damals seinem Instinkt gefolgt ist – und buchstäblich geflohen ist. „Sonst hätte das Wasser auch bei mir bis hier her gestanden“, deutet er mit der flachen Hand in Brusthöhe – während er auf der Ladefläche seines Sattelaufliegers den heranfahrenden Gabelstapler einlotst.