Carolin Partu übernimmt die Stadt-Apotheke

Man schrieb das Jahr 1842, als Eduard Horn aus Altena den Zuschlag für die „Concession zur Anlegung einer Apotheke in Drensteinfurt“ erhielt. Am Honekamp entstand die Hirsch-Apotheke, die erste in der damaligen Gemeinde, so ist es den Aufzeichnungen des hiesigen Heimatforschers und Autors Peter Gabriel zu entnehmen.

Heute kennt man das Geschäft unter dem Namen Stadt-Apotheke, mehr als 30 Jahre lang haben Erika und Lothar Schäfer es geleitet. Zum Jahreswechsel hat nun die Übergabe stattgefunden. Carolin Partu heißt die neue Inhaberin.

Die studierte Pharmazeutin ist am Westwall, nur wenige hundert Meter vom Standort der Apotheke entfernt, aufgewachsen. „Dies war immer die Stammapotheke unserer Familie“, blickt sie zurück. Nach dem Studium in Münster habe sie eigentlich in die Forschung oder in die Industrie gehen wollen. Stattdessen landete sie – mangels offener Stellen im näheren Umkreis – für ein Jahr in einer Apotheke in Rheda-Wiedenbrück, ehe sie 2005 zum Team von Bußmanns Apotheken in Ahlen dazustieß. Dort war sie mehrere Jahre als Filialleiterin tätig, ehe sie sich 2013 mit ihrer ersten eigenen Apotheke in Münster-Coerde selbstständig machte. Unter dem Namen „Die starken Apotheken“ haben Matthias Bußmann, Carolin Partu und weitere Betreiber einen Verbund gebildet und arbeiten bei Einkauf, Marketing und anderem eng zusammen.

Vier Filialen von „Partus Apotheken“

Mittlerweile gibt es vier Filialen von „Partus Apotheken“: in Münster, Ahlen und nun auch in Drensteinfurt. Der Sitz am Honekamp soll allerdings ihre Hauptapotheke sein, in der sie auch selbst hinter dem Verkaufstresen steht und die in Zukunft den Namen „Partus Stadt-Apotheke“ tragen wird. Das fünfköpfige Team sei komplett übernommen worden, berichtet die Stewwerterin.

Zur Neueröffnung am Mittwoch gab es kleine Geschenke für die zahlreichen Kundinnen und Kunden. Die dürfen sich darüber freuen, dass die Stadt-Apotheke in Zukunft durchgehend geöffnet haben wird.