Container-Lösung rückt in den Fokus

Die Flüchtlingssituation bleibt auch in Drensteinfurt angespannt. Zwar ist der Stadt zuletzt erfolgreich gelungen, weiteren Wohnraum anzumieten. Trotzdem wird bereits laut über die eine großflächige Container-Lösung nachgedacht.

. Ein Jahr Ukraine-Krieg, Millionen Geflüchtete und kein Ende in Sicht: Die Situation rund um die Unterbringung Schutz suchender Menschen gestaltet sich für viele Kommunen mittlerweile immer schwieriger. Auch in Drensteinfurt, wo man trotz kontinuierlicher Wohnungssuche sowie erneuter Herrichtung von Notunterkünften nun auch erstmals offen über eine lange Zeit ausgeschlossene Container-Lösung nachdenkt. Für deren Anschaffung hat die Verwaltung nun stattliche 800000 Euro in den Entwurf des Haushaltes eingestellt.