„Copperfield aus Münster“ verzaubert Senioren

Zu einem „Zauberhaften Nachmittag“ ist die ältere Generation aus Rinkerode am 19. März (Sonntag) um 14.30 Uhr ins Pfarrzentrum eingeladen. Das Küchenteam der Senioren-Mensa wird an diesem Tag alles für einen unterhaltsamen Nachmittag vorbereiten, heißt es in einer Mitteilung von Initiatorin Mechtild Pfumfel. Dazu gehören nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern es wartet auch eine besondere Attraktion auf die Gäste.

„Magic Freddy“, ein 17-jähriger Abiturient aus Hiltrup, möchte mit magischen Illusionen die Anwesenden verzaubern. Frederik Plester, so sein bürgerlicher Name, hat im Alter von sechs Jahren den alten Zauberkasten seines Vaters im Keller gefunden. Dieser hat ihn so begeistert, dass er sich weitere Zauberkästen wünschte. Seine magische Laufbahn begann der Künstler dann mit acht Jahren, als er vor seiner Grundschulklasse die erste eigene Zaubershow vorführte.

„Magic Freddy“ (17) aus Hiltrup möchte mit magischen Illusionen die Anwesenden „verzaubern“. Foto: Frederik Pelster

Im Laufe der Jahre verbesserte er seine Fingerfertigkeiten immer mehr und erlernte zunehmend auch komplexe Zaubertricks. „Magic Freddy“ ist inzwischen Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland e.V. und gehört ebenfalls der Internationalen Vereinigung der Zauberkünstler an. Mit seiner modernen, vielseitigen Show möchte der „Copperfield aus Münster“ das Rinkeroder Publikum fesseln. Von klassischer Zauberkunst über Mentalmagie bis hin zu spektakulären und wagemutigen Acts wird der junge Künstler den Nachmittag zu einem besonderen Ereignis machen.

Im Laufe der Jahre verbesserte er seine Fingerfertigkeiten immer mehr und erlernte zunehmend auch komplexe Zaubertricks. Foto: Frederik Plester

Die Einladung zu diesem „Zauberhaften Nachmittag“ gilt nicht nur den regelmäßigen Besuchern der Senioren-Mensa. Alle älteren Rinkeroder dürfen sich angesprochen und eingeladen fühlen. Der Eintritt kostet sieben Euro, darin sind Kaffee, Kuchen, Wasser und das Unterhaltungsprogramm enthalten. Damit alles gut organisiert werden kann, wird um Anmeldung gebeten bei Mechtild Pfumfel, Tel. 02538/412.