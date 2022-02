Corona hat zu Entfremdung geführt

Handel, Gastronomie und Eventbranche hoffen auf eine baldige Belebung nach der Corona-Krise. In der Drensteinfurter Innenstadt muss diese allerdings ohne Begleitung durch das „Citymanagement“ gelingen. Doch auch die städtische Wirtschaftsförderung hat einige Ideen.

Für März haben Bund und Länder Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. „Endlich!“, werden insbesondere Handel, Gastronomie und Eventbranche sagen. Sie mussten in den zurückliegenden Monaten viel verkraften. Der Neustart in Drensteinfurt muss allerdings ohne die Unterstützung des „Citymanagements“ gelingen. Das auf fünf Jahre angelegte Projekt ist Ende 2021 ausgelaufen.