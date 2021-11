Corona-Pause gut genutzt

Am vergangenen Donnerstagabend haben die Kulturfreunde des Vereins „Kulturscheune Walstedde“ im Bistro „Leib und Seele“ während ihrer Jahreshauptversammlung die Weichen für die Zukunft gestellt.

Die letzte Veranstaltung des Vereins „Kulturscheune Walstedde“ liegt mittlerweile mehr als eineinhalb Jahre zurück. Doch am vergangenen Donnerstagabend haben die Kulturfreunde aus dem Lambertusdorf im Bistro „Leib und Seele“ während ihrer Jahreshauptversammlung die Weichen für die Zukunft gestellt. In diese gehen die 65 Mitglieder nämlich mit viel Optimismus und einem abwechslungsreichen Programm, das der Vorstand um den wiedergewählten ersten Vorsitzenden Rudi Marhold aufgestellt hat.

Auch die restlichen Mitglieder in der ersten Riege bleiben unverändert beisammen. Heinz Gottmann bleibt der zweite Vorsitzende. Willy Meise wurde als Kassierer in seinem Amt bestätigt und auch Schriftführerin Annette Riedesel wurde, wie die drei Beisitzer Professor Dr. Dr. Josef Weglage, Jutta Schweda und Karin Winterink, wiedergewählt. Zum neuen Kassenprüfer bestimmten die rund 15 Anwesenden Rolf Winterink.

„Viel zu erzählen, gibt es leider nicht. Durch die Pandemie konnten ja bekanntlich keine Veranstaltungen hier in der Kulturscheune oder der Kaminhalle stattfinden“, berichtete Heinz Gottmann, der Rudi Marhold vertrat. Dennoch sei der Verein in der Zwischenzeit nicht untätig gewesen. „Wir haben für die Scheune eine neue LED-Beleuchtung angeschafft. Damit sind wir auf dem neuesten Stand“, freute sich der zweite Vorsitzende. Konstant seien auch die Mitgliederzahlen geblieben. „Trotz Corona haben uns unsere Mitglieder die Treue gehalten. Das ist äußert wichtig für unsere Kulturarbeit hier im Dorf“, so Gottmann. Neue Mitglieder seien aber immer gerne gesehen, ergänzte er.

Es geht weiter

Einen Blick warfen die anwesenden Kulturfreunde auch schon auf das Programm für das kommende Jahr. Zu Gast im Lambertusdorf werden unter anderem die „Zucchini Sistaz“, Ingo Börchers oder Jochen Malms­heimer sein.

„Die Kulturliebhaber dürfen sich auf viele hochkarätige Künstler freuen“, versprach Gottmann, der ebenfalls über die Corona-Auflagen bei den zukünftigen Veranstaltungen sprach. So werde es grundsätzlich nur Einlass nach den 2G-Kriterien geben. „Wir legen da großen Wert drauf, damit in Walstedde überhaupt wieder Kultur stattfinden kann und wir die Scheune füllen können“, betonte er. Zudem werde es ein etwas abgeändertes Bewirtungskonzept geben. Auch die Zuschauerkapazität werde etwas heruntergefahren, um im Rahmen der Auflagen zu bleiben.

Zum Abschluss wies Heinz Gottmann noch darauf hin, dass alle bereits erworbenen Karten aus den Corona-Jahren ihre Gültigkeit behalten. Aus organisatorischen Gründen müssen diese aber umgetauscht werden. „Je schneller die Tickets umgetauscht werden, desto besser“, sagte der zweite Vorsitzende. Dies sei ab dem 15. November in der Walstedder Reiseagentur möglich.