Das Fest kann beginnen

Die Bauernschützen haben quasi „vorgelegt“. Ende der kommenden Woche sind nun die Bürgerschützen an der Reihe, wenn es darum geht, nach nun dreijähriger Zwangspause endlich wieder einen neuen Regenten bejubeln zu dürfen. Die Vorfreude, das war den Aktiven schon bei der Generalversammlung Anfang Mai anzumerken, ist bereits riesig. Dazu laufen in diesen Tagen die letzteren Vorbereitungen auf Hochtouren. Am Samstag waren die Mannen um ihren Vorsitzenden Hermann Weber gefordert, um die Stadt mittels grün-weißer Fähnchen passend herauszuputzen.

„Wir sind bestens zufrieden mit der Rekordbeteiligung von gut 50 Schützen“, sagte Weber. „Alles hat hervorragend funktioniert.“ Die Fähnchen hängen in der Marien-, Mühlen- und Wagenfeldstraße, in der Kurzen Straße, auf dem Westwall, am Marktplatz und natürlich im Schlosspark. Zu einem Ausklang trafen sich Schützen, Vorstandsmitglieder und natürlich König Hans van Doorn bei Oberst a.D. Klaus Bohnenkamp, wo neben kühlen Getränken auch traditionell Frikadellen serviert wurden.

In den kommenden Tagen geht es nun Schlag auf Schlag. Mitte der kommenden Woche wird bereits das große Festzelt im Schlosspark errichtet. Das Schützenfest selbst beginnt am 17. Juni (Freitag) um 18 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst in St. Regina. Um 19 Uhr heißt es dann „Antreten am Festzelt“, von wo aus es zum Abholen von König, Fahnen und Vogel zur Alten Post geht. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal beginnen um 20 Uhr das 13. Bierkönigsschießen sowie der Kommers im Festzelt.

Am 18. Juni (Samstag) treffen sich die Schützen um 12 Uhr zum Antreten auf dem Marktplatz. Nach dem Marsch durch die Stadt soll dann um 14 Uhr die Jagd auf den Vogel „Rex cum Corona“ eröffnet werden. Parallel dazu startet das große Familienfest im Schlosspark. Um den Verkauf von Kaffee und Kuchen kümmert sich dabei auch in diesem Jahr das Team des Café Malta. Damit ab 14.30 Uhr eine möglichst große Auswahl an Kuchen zur Verfügung steht, bittet der Vorstand um Kuchenspenden. Diese können am Samstag ab 13 Uhr (ohne Sahne und auf Einwegtortenplatten) im Festzelt abgegeben werden. Der Erlös ist für die Betreuung von Menschen mit Demenz in Drensteinfurt bestimmt.

Läuft alles nach Plan, dann soll der neue König gegen 17 Uhr proklamiert werden, bevor er dann um 19 Uhr samt Hofstaat den Umzug durch Drensteinfurt anführen wird. Nach dem Großen Zapfenstreich am Haus Steinfurt beginnt der große Festball. Ausklingen wird das Fest dann am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen.