Das Festprogramm steht

Nach zweijährigem, coronabedingtem „Feststillstand“ wollen die Bürgerschützen in diesem Jahr endlich wieder normal feiern. Der erste Termin steht bereits in gut vier Wochen auf dem Programm. Dann nämlich soll das traditionelle Königspokalschießen stattfinden.

Der zumindest grobe „Lockerungsfahrplan“ steht: Ab Ende März, so das Votum der Politik, soll das gesellschaftliche Leben wieder weitestgehend normale Züge erhalten. Eine Nachricht, die wohl auch die Verantwortlichen des Drensteinfurter Bürgerschützenvereins St. Johannes in den vergangenen Tagen mit einer gehörigen Portion Erleichterung aufgenommen haben dürften. Sie nämlich stecken bereits tief in den Vorbereitungen für das Schützenjahr 2022, in dem nun nicht nur ein Nachfolger von „Dauerregent“ Hans van Doorn gefunden werden soll.