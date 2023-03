Es ist ein Thema, das die Menschen in Drensteinfurt schon seit Jahren beschäftigt. Doch gefühlt geht es dabei keinen Schritt voran. Aber: „Steter Tropfen…“, meinte Ingo Stude (SPD) am Montagabend in der Ratssitzung, in der die Bahnsteigerhöhung erneut auf der Tagesordnung stand.

Dies, weil der Sozialverband VdK im Vorfeld fast 600 Unterschriften gesammelt und den Bürgerantrag gestellt hatte, die Stadt möge erneut auf eine zügige Umsetzung des Projektes dringen.

Wie Bürgermeister Carsten Grawunder betonte, lasse er keine Gelegenheit aus, das Thema anzusprechen, wenn er mit den zuständigen Stellen – Deutscher Bahn und Zweckverband NWL – zu tun habe. Auch mit den heimischen Bundestagsabgeordneten tausche er sich regelmäßig darüber aus. „Das ist ein unhaltbarer Zustand, das müssen wir auf allen Ebenen immer wieder in Erinnerung rufen“, so Grawunder.

Höhenunterschied zwischen Bahnsteig und Zug

Unhaltbar, weil Eltern mit Kinderwagen, ältere Menschen mit Rollatoren oder auch Rollstuhlfahrerinnen durch den immensen Höhenunterschied zwischen Bahnsteig und Zügen nur mit Hilfestellung oder gar über eine Rampe in diese einsteigen können.

Dabei ist Drensteinfurt bereits Teil zweier Sonderprogramme. Im März 2021 wurde man in die „Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahnhöfen“ (FABB) aufgenommen, die bis 2026 läuft, und bereits im Vorfeld war der Drensteinfurter Bahnhof über das Bundesprogramm „1000 Bahnhöfe“ als privilegiert eingestuft worden. Auf Nachfrage beim Zweckverband sei bestätigt worden, dass der Bahnsteig im Rahmen der Förderinitiative ausgebaut und barrierefrei werden soll, teilte die Verwaltung mit. „Wann die Umsetzung seitens der Bahn erfolgt, ist jedoch weiterhin unklar.“

Die Stadt sei weder Eigentümerin noch Planerin oder gar Bauherrin und könne den Zeitplan deshalb nicht aktiv beeinflussen, darauf wies die Verwaltung im Beschlussvorschlag ausdrücklich hin. „Warum fassen wir heute überhaupt einen Beschluss, wenn wir nichts zu entscheiden haben?“, wollte sich Raphaela Blümer (Grüne) der Sinn des Tagesordnungspunktes nicht erschließen. „Wenn ich das mit unserem Antrag zur Seenotrettung vergleiche, der aus genau diesem Grund abgelehnt wurde, dann ist das für mich keine konsistente Argumentation“, kritisierte sie.

Man sei in diesem Fall direkt betroffen, entgegnete der Bürgermeister. „Und steter Tropfen höhlt den Stein“, ergänzte der SPD-Fraktionsvorsitzende Stude. Dass die Stadtverwaltung sich weiter für einen zügigen Umbau der Bahnsteige einsetzen und den Ausschuss über neue Informationen unverzüglich in Kenntnis setzen werde, wurde am Ende einstimmig beschlossen.