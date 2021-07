„Das Konzept ist voll aufgegangen“

Auch in diesen Sommerferien wird Kindern in Drensteinfurt – trotz Corona – ein außergewöhnlich umfangreiches und abwechslungsreiches Ferienprogramm geboten. Im Mittelpunkt steht dabei der Kulturbahnhof. Nach drei Wochen ziehen die Organisatoren im Interview eine Zwischenbilanz.

Das Team des Kulturbahnhofs mit Maike Schlamann (stehend), Jutta Hambrock und Rüdiger Pieck hat zusammen mit vielen weiteren Helfern und Unterstützung zahlreicher Vereine ein sechswöchiges Ferienprogramm auf die Beine gestellt, das in der Region seinesgleichen sucht. Das Bild entstand übrigens auf der neuen Sitzbank am Kulturbahnhof, die erst kürzlich auf Antrag der SPD aufgestellt worden ist.

Sechs pickepackevolle Wochen: Das Ferienprogramm in Drensteinfurt ist in seinem Umfang in der Region wohl einzigartig. Nun ist schon Halbzeit. Redakteurin Nicole Evering sprach mit Rüdiger Pieck und Maike Schlamann vom Kulturbahnhof-Team darüber, was bisher gut gelaufen ist, wie die kurzfristig nötige Testpflicht bei den Familien ankam und was die Kinder in den restlichen drei Wochen noch erwartet.