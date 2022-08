Das Programmheft ist zurück

Ein Weinseminar in geselliger Runde, gemeinsame Fitnessstunden oder aber „echter“ Sprachunterricht von Angesicht zu Angesicht? Nein, daran war nun zwei Jahre lang so gut wie nicht zu denken. Doch das soll sich in den kommenden Monaten ändern. Am Mittwoch präsentierte VHS-Leiterin Nadine Köttendorf gemeinsam mit Bürgermeister Carsten Grawunder und Meike Haverkamp vom Kulturbahnhof das druckfrische Programmheft für das Herbst- und Wintersemester der Volkshochschule in Drensteinfurt.

Und das, obwohl man sich zumindest gedanklich bereits vom Papierformat verabschiedet hatte. Die Resonanz der vergangenen zwei Corona-Jahre, in denen es die – eingeschränkte – Veranstaltungsübersicht nur online gab, habe jedoch eines klar gezeigt: „Die Drensteinfurter mögen ihr eigenes Heft“, erklärt Nadine Köttendorf. Aus gutem Grund, wie Bürgermeister Carsten Grawunder nachschiebt. Denn schließlich stolpere mancher erst beim Durchblättern am berühmten Frühstückstisch über die eine oder andere Aktion, die ihn dann doch ernsthaft interessieren könnte.

Das Programm selbst bietet viel Bewährtes, aber auch manch Neues – wie die bereits angelaufene „Frauenakademie“ oder aber den Tennisunterricht für Einsteiger. „Der bietet sicherlich für manch Interessierten eine gute Möglichkeit, einmal in diesen Sport hineinzuschnuppern“, schildert Nadine Köttendorf. Hinzu kommen insgesamt acht Exkursionen und Studienreisen – unter anderem nach Paris und zum Rijksmuseum in Amsterdam – zwei Seniorenkino-Veranstaltungen, sechs Bewegungs- und Gymnastikkurse sowie nicht weniger als 22 Kreativkurse und kreative Tagesangebote – von der Aquarellwerkstatt für Kinder bis hin zur „VHS-Schmuckwerkstatt“. Nicht fehlen dürfen zudem neun Veranstaltungen aus der bewährten Natur-Erlebnis-Reihe sowie zwei Musikwichtel-Aktionen in Rinkerode. Tanzbegeisterte dürfen sich auf eine Neuauflage des Kurses „Erlebnistanz Plus-Minus 50 Jahre“ freuen. Und auch einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursus für Frauen wird es wieder geben.

Traditionell einen großen Block bilden im VHS-Angebot die Sprachkurse, von denen es in den kommenden Monaten jeweils vier in den Sprachen Englisch und Spanisch geben wird. Auf Französisch habe man nach zuletzt sehr geringer Nachfrage verzichtet. Aber: „Wir machen auch Bildung auf Bestellung“, betont VHS-Leiterin Köttendorf. Soll heißen: Finden sich mindestens acht Teilnehmer, die Interesse an einem entsprechenden Kursus haben, so soll dieser auch kurzfristig noch ins Programm aufgenommen werden. Das gelte im Übrigen auch für andere Angebote, die sich (noch) nicht im aktuellen Heft wiederfinden.

Ein „Knaller“ im neuen Semester dürfte auch der nächste „Europäische Weinabend“ mit Harald Burg sein, der für den 27. Januar terminiert ist und bei dem der Experte rund 20 verschiedene Weine vorstellen wird. Da die Warteliste für den Themenabend erfahrungsgemäß lang ist, empfiehlt Nadine Köttendorf eine rasche Anmeldung. Letzteres gelte dazu für die stets gut nachgefragten Wirbelsäulengymnastikkurse.

Apropos rege Nachfrage: In Zusammenarbeit mit der Stadt soll es in der Wintersaison natürlich auch wieder ein Folk-Live-Angebot geben, dessen Terminrahmen allerdings noch abgestimmt werden muss.

Wichtig, erklärt Nadine Köttendorf, sei, dass das neue Programmheft ausschließlich Angebote im Kursusformat sowie Exkursion und Reisen beinhaltet. Auf eine Auflistung der zahlreichen noch hinzukommenden Einzel- und Vortragsverstaltungen habe man bewusst verzichtet. Auf diese Termine will die VHS über die Tagespresse sowie auf ihrer Homepage informieren. Wer dazu keine Infos verpassen möchte, der kann sich ab sofort für den VHS-Newsletter registrieren und erfährt damit vollkommen automatisch, was denn in Kürze so alles ansteht.

Das neue VHS-Programm für Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde wird ab dem Wochenende per Post an alle Haushalte verteilt. Anmeldungen sind mittels der beiliegenden Anmeldekarten sowie online unter vhs-ahlen.de möglich. Auf der Homepage sind dazu alle Einzelveranstaltungen sowie die Angebote der VHS in den Nachbarstädten Ahlen und Sendenhorst zu finden.