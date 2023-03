Das Rückgrat der Gefahrenabwehr

Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr hatten im vergangenen Jahr viel zu tun. Das wurde in der gemeinsamen Versammlung im Walstedder Gerätehaus deutlich, die gut besucht war. Die Wehr war 211 Mal im Einsatz.

Versammlung der Drensteinfurter Löschzüge in Walstedde

In der Versammlung gab es zahlreiche Ehrungen und Verabschiedungen, die von Benjamin Schürholt, Mike Engels, Alf Vetter, Frank Kronshage, Heinz Krellmann, Markus Krellmann, Laura Volkmar und Bürgermeister Carsten Grawunder begleitet wurden.

Gut besucht war die Feuerwehr-Versammlung am Samstagabend im Gerätehaus in Walstedde. Neben Ehrungen, Beförderungen und Verabschiedungen stand die Jahresübersicht 2022 aller drei Löschzüge auf dem Programm.

„Die Zahlen sind eindrucksvoll, unsere Feuerwehr macht mich stolz“, stellte Bürgermeister Carsten Grawunder anerkennend fest. Die Feuerwehrkräfte stellten eigene Interessen hinten an, um andere zu retten. „Das kann man nicht hoch genug schätzen.“

211 Mal im Einsatz

Insgesamt fuhren die Kameraden im vergangenen Jahr zu 211 Feuerwehreinsätzen. Dazu gehörten 37 Brandeinsätze, 25 Verkehrsunfälle, 137 technische Hilfeleistungen, zwölf Fehlalarmierungen und 120 First-Responder-Einsätzen. Damit leisteten sie im Jahr 2022 zusammen 5135 Einsatzstunden und konnten 193 Personen helfen.

„Mit 179 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Drensteinfurt derzeit gut besetzt“, erklärte Mike Engels, Leiter der Feuerwehr. 45 Jugendliche der Jugendfeuerwehr sorgten dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt. Zusätzlich verstärken sieben Wehrleute der Unterstützungsabteilung und 36 Feuerwehrleute der Ehrenabteilung die Gemeinschaft. Frank Kronshage, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, gab einen eindrucksvollen Bericht über außergewöhnliche Einsätze, „an die man sich besonders erinnert“.

Das Interesse an der Feuerwehrversammlung war groß. Foto: Mechthild Wiesrecker

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Benjamin Schürholt sprach über das Thema Resilienz, gerade in Zeiten der Gefährdung, die es in den letzten Jahren reichlich gegeben hätte. Dabei erinnerte er an Corona, den Ukrainekrieg, die Energiekrise und den Klimawandel. Die Feuerwehr sei das Rückgrat der Gefahrenabwehr, brauche aber Unterstützung durch Verwaltung, Politik und Bevölkerung. Die Menschen müssten lernen, sich auch selbst auf kommende Katastrophen einzustellen. „Wir bauen auf die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung.“

Viele Stunden investiert

Kurz ging er auf die Ereignisse in der Silvesternacht ein. „Diese neuen Dimensionen der Gewalt haben mich fassungslos gemacht“, sagte er. Gesetze, so Schürholt, gebe es. Nur müssten die Fälle auch schnell verfolgt und abgeurteilt werden. Seinen Dank richtete er an die Feuerwehrleute: „Man sieht die roten Autos fahren, macht sich aber nicht klar, wie viele Stunden ihr investiert.“

Eine besondere Auszeichnung im Rahmen der Ehrungen ging an Heinz Krellmann für 50 Jahre Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr. Dafür gab es nicht nur das goldene Abzeichen und eine Urkunde, sondern auch stehende Ovationen und ein nachträgliches spontanes Geburtstagsständchen.

Aus dem aktiven Dienst verabschiedet wurden der stellvertretende Löschzugführer des Löschzugs Walstedde, Markus Krellmann, und Jugendwart Daniel Niester. Neuer Jugendwart ist Jonas Struckamp. Als stellvertretender Leiter der First-Responder Walstedde neu eingesetzt wurde Hendrik Wacker.

Pläne für 2023

Auf dem Programm der Freiwilligen Feuerwehr für 2023 steht weiterhin die mittlerweile fünfjährige Suche nach einem geeigneten Grundstück für die neue Feuerwache in Rinkerode. Außerdem sollen dünne Einsatzjacken für die immer heißer werdenden Sommer angeschafft werden. Der alte Rüstwagen RB1, der mittlerweile 39 Jahre auf dem Buckel hat, soll durch ein neues modernes Fahrzeug ersetzt werden. Ebenfalls modernisiert wird der Einsatzleitwagen. Weiter ausgebaut werden wird die interkommunale Zusammenarbeit zum Löschwasserkonzept. Am Ende steht auch der Anbau der Feuerwache Drensteinfurt auf der Agenda.