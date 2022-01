Das Versteckspiel hat ein Ende

„Ob unsere junge Ehe den Rummel aushält?“, fragt Marie Kortenbusch mit einem Augenzwinkern. Sie und ihre Frau Monika Schmelter haben sich im Rahmen einer TV-Produktion geoutet – nach 40 Jahren – heimlicher – Beziehung. Die beiden Lüdinghauserinnen sind Teil der Aktion „OutInChurch“, bei der sich jetzt 122 Menschen, die im Dienst der katholischen Kirche stehen oder standen, als LGBTIQ+-Personen (lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter, queer) zu ihrem Anderssein bekannt haben. Den „Rummel“ um ihre Personen beschreibt Schmelter so: Pressekonferenz in Berlin, Interviews für diverse Medien – unter anderem von der Bild-Zeitung bis zur Deutschen Presseagentur, sogar Anfragen aus Stockholm und New York. Aber jetzt sei erst einmal die heimische Tageszeitung dran.

