Livestream politischer Sitzungen: Datenschutz, Kosten und persönliche Hemmungen

Meetings, VHS-Vorträge, Schulunterricht und sogar Gerichtsverhandlungen: In Corona-Zeiten sind digitale Formate nur so aus dem Boden geschossen. Auch vor diesem Hintergrund hatten die Grünen angeregt, darüber zu sprechen, ob nicht auch die Drensteinfurter Rats- und Ausschusssitzungen öffentlich gestreamt werden könnten.

Dass dies leichter gesagt als getan ist, ging aus der langen Berichtsvorlage der Verwaltung hervor, die am Montagabend Grundlage der Diskussion im Rat war. Hohe Kosten für technisches Equipment und Personal, immense datenschutzrechtliche Hürden und – das wurde in der anschließenden Aussprache deutlich – auch persönliche Hemmungen sind Hindernisse, die aus dem Weg geräumt oder eben berücksichtigt werden müssten.

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung „wäre es inkonsequent, da in alten Fahrwassern zu bleiben“, sprach sich Bürgermeister Carsten Grawunder grundsätzlich für ein solches Angebot aus. Doch lediglich eine Webcam aufzustellen, reiche da nicht aus. Er habe sich im Vorfeld in einigen Nachbarkommunen schlaugemacht. In Ascheberg beispielsweise werde nur auf diese Möglichkeit zurückgegriffen, wenn ein Thema mit entsprechender Nachfrage auf der Tagesordnung stehe. Die Gemeinde komme dabei auf Kosten von rund 3000 Euro pro gestreamter Sitzung. Käme eigene Technik zum Einsatz, wäre es unterm Strich wohl etwas günstiger, vermutete Grawunder.

Personen des öffentlichen Lebens

Eine größere Hürde sieht das Stadtoberhaupt allerdings in puncto Datenschutz. Derzeit würden lediglich er selbst und sein Allgemeiner Vertreter als Personen des öffentlichen Lebens gelten. Von allen anderen Sitzungsteilnehmern müssten im Vorfeld Einverständniserklärungen eingeholt werden. An dieser Stelle überarbeite das Land allerdings gerade die Gemeindeordnung. Möglicherweise könnten dann zukünftig auch gewählte Ratsmitglieder dazuzählen. Er riet, diese Änderung zunächst abzuwarten, bevor man Pflöcke einschlage.

Markus Wiewel (CDU) gab zu bedenken: „Wir sind hier alle keine Polit-Profis, wir sind Amateure.“ Nicht für jeden sei es ein Leichtes, sich vor einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren. „Das könnte Hemmungen verursachen, sich zu äußern, was in so einer Sitzung in keiner Weise gewünscht sein kann“, warnte der Fraktionsvorsitzende. Ins gleiche Horn stieß Sonja Berstermann-Kowalke (FDP). Nicht jeder Bürger sei einem stets wohlgesonnen. Schon jetzt müsse man sich rechtfertigen oder es würden einem Aussagen vorgehalten. Wären solche Sitzungen dann möglicherweise auch noch Jahre später im Netz verfügbar, wäre ihr das persönlich unangenehm. Darüber hinaus: „Ich komme oft direkt nach der Arbeit hierher. Da bin ich auch nicht immer perfekt gestylt.“

Kein einziger Zuschauer am Montag

Diese Gründe sah Oliver Buchholz (Grüne) nicht als ausschlaggebend an. „Wenn wir das wirklich wollen, dann gibt es Mittel und Wege auch ohne eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen.“ Livestreams seien in anderen Städten schon jetzt an der Tagesordnung. „Die könnte man fragen, wie sie es mit dem Datenschutz hinbekommen.“

Eine solche Eile sah der Bürgermeister allerdings nicht als geboten an. „Wenn ich mich hier so umschaue, dann ist noch der eine oder andere Platz im Zuschauerraum frei.“ Tatsächlich verfolgte am Montagabend kein einziger interessierter Bürger die öffentliche Ratssitzung. „Das Thema scheint nicht unter den Nägeln zu brennen.“ Gleichwohl, das betonte abschließend auch Sabrina Salomon (CDU), werde man nicht drum herum kommen, sich damit zu beschäftigen, wie Kommunikation in der Zukunft öffentlichkeitswirksam funktionieren könne. Sie regte auch an, sich umzuhören, wie ein solches Format in anderen Kommunen überhaupt nachgefragt werde.