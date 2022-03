Kita-Pavillon am Windmühlenweg wird für 625.000 Euro erweitert

Der Bedarf an Kita-Plätzen in Drensteinfurt ist weiterhin hoch. Der ursprünglich als befristete Lösung gedachte Pavillon am Windmühlenweg soll daher zu einer dauerhaften Zwei-Gruppen-Kita erweitert werden.

Nicht nur in Rinkerode stehen Kreis und Stadt in Sachen Kita-Planung aktuell gehörig unter Druck. Auch in Drensteinfurt ist die Nachfrage groß. Das Platzangebot dagegen ist zumindest bis zur für das kommende Jahr geplanten Fertigstellung der neuen Kita am Mondscheinweg überaus begrenzt. Deshalb muss zunächst erneut ein Provisorium her, das allerdings keines bleiben soll.