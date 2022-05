Defektes Kabel legt Zugverkehr lahm

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein defektes Kabel hat am Dienstagmorgen für einige Beeinträchtigungen im Berufsverkehr gesorgt. Denn die Schranken am Bahnübergang Rinkerode öffneten sich nicht mehr.

Bahnübergang in Rinkerode

Die Störungsmeldung der Kreispolizeibehörde Warendorf sei gegen 1.30 Uhr bei der zuständigen Bundespolizeiinspektion Münster aufgelaufen, teilt ein Sprecher mit. „Nach Rücksprache mit dem Fahrdienstleiter und den Technikern der DB AG war ein Kabel defekt, und es wurde an der Störung gearbeitet.“ Diese sollte bis in die Morgenstunden andauern. Die Fahrzeuge mussten einen Umweg in Kauf nehmen. Bis zur Besetzung des Stellwerks ab 6 Uhr wurde der Zugverkehr ausgesetzt.

Zur „Gefahrenabwehr“ sei ab 6 Uhr eine Streife der Bundespolizei Münster für die Überwachung des Schülerverkehrs eingesetzt worden. Diese Maßnahme sei um 8.30 Uhr beendet worden, die Schrankenanlage war da wieder in Betrieb.