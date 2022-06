Dem Zwergenkönig Goldemar auf der Spur

Auch wenn ihn vielleicht noch niemand gesehen hat, kennt ihn wohl jeder: Zwergenkönig Goldemar. Doch wer ist die Sagengestalt wirklich? Bei einem Picknick auf der Atelierwiese von Künstler Ben Uhlenbrock bekamen die Besucher Antworten und Hinweise rund um das geheimnisvolle Wesen, das auch in der Hohen Ward aktiv gewesen sein soll – oder vielleicht noch ist.

Picknick im Grünen

Überall im Münsterland trafen sich Leute, um ein Picknick in besonderer Umgebung erleben zu können. Gefördert wurde die Aktion von Münsterland e.V. Ob Schlösser, Museen, Parks oder Wälder: An verschiedenen Orten boten sich Ausflüglern Kulissen, die zum Verweilen einluden. So auch am Rand der Hohen Ward, wo Ben Uhlenbrock seine Künstlerwerkstatt hat. Im Schatten eines riesigen Holzbären und in Nachbarschaft eines Drachenkopfes hatten Natalie Reineke und Michael Kolberg ihren Pavillon aufgebaut, der am warmen Wochenende nur gegen Sonne schützen musste.

Zwergenkönig Goldemar Foto: Christiane Husmann

„Man sollte Zwerge nicht ärgern – sie haben geheime Kräfte“, gab Natalie Reineke eine warnende Einführung. Es folgten Fragmente rund um das sagenumwobene Wirken des Zwergenkönigs, den es von der Burg Hardenstein in die Hohe Ward verschlagen haben soll. Dort habe er vor vielen, vielen Jahren sein Grab gefunden, erfuhren die Zuhörer, die es sich auf Decken bequem gemacht hatten.

Musikalische Untermalung

Musikalisch untermalte Michael Kolberg die Erzählungen vom legendären Zwergenkönig, der – wer weiß – vielleicht noch immer in der Hohen Ward unterwegs ist.