Demokratie, Gemeinschaft und Verständnis

Ortsvorsteher Bernhard Stückmann wünscht sich persönlich „eine baldige Lösung der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine, damit die Menschen, die bei uns Zuflucht gefunden haben, bald in ihre Heimat und zu ihren Angehörigen zurückkehren können“. Die Beilegung von Verfolgung, Terror, Hass und Gewalt wünsche er sich auch in den zahlreichen Krisengebieten, wie etwa im Iran, in Afghanistan, Syrien und Mali, „und überall dort, wo Menschenrechte und -würde missachtet werden“. Dann blickt Stückmann auf Deutschland: „Auch für unser Land wünsche ich mir ein stärkeres Vertrauen der Menschen in unsere Demokratie, damit unsere Gesellschaft nicht zerrüttet oder gar gespalten wird. Hier sicher leben zu können, ist ein hohes Gut.“

Als Rinkerodes Ortsvorsteher wünscht er sich, „dass im neuen Jahr längst überfällige Maßnahmen zur Verbesserung unserer dörflichen Infrastruktur endlich in Angriff genommen werden“. Dabei nennt er den Neubau von Grundschule und Feuerwehrgerätehaus sowie eines weiteren Kindergartens, zudem die Sanierung von Göttendorfer Weg und Eickenbecker Straße. „Hier müssen alle an einem Strang ziehen und vielleicht mal über den sprichwörtlichen ‚eigenen Schatten springen‘. Gefragt ist hier bürgerschaftliches Engagement.“ Ortsvorsteher Stückmann dankt allen Bürgern, die sich im abgelaufenen Jahr ehrenamtlich um die Betreuung der Senioren, Geflüchteten und Bedürftigen gekümmert haben und glaubt, dass die Hoffnung auf solches Engagement auch im neuen Jahr wieder groß sein wird.

Traditionen mit Leben füllen

Diakon Georg Olbrich wünscht den Menschen in Rinkerode für 2023 „weiterhin ein gutes geistliches Leben, das die Gemeinschaft im Ort prägt, Traditionen wie die Erntedankfeier mit Leben erfüllt und lebensnahe Gottesdienste gestaltet“. Auch er freut sich über „das ehrenamtliche Engagement im sozialen und kulturellen Bereich für Senioren, wie Spielenachmittage und Mensa, aber auch über die Angebote für Kinder“.

Zudem wünscht er „allen ein friedliches Zusammenleben vor Ort und für die Welt die Beendigung der Kriege und dass die Völker friedlich zusammenleben können.“ Für sich selbst wünscht Georg Olbrich „Gottes Segen, dass ich auch im kommenden Jahr in Rinkerode Dienst als Diakon leisten kann. Allen aber ein gesegnetes neues Jahr 2023.“

Thomas Gremm, der im Sportverein Rinkerode als Abteilungsleiter Tischtennis fungiert, wünscht sich für den SVR insgesamt, „dass die vielen ehrenamtlichen Helfer, wie schon in 2022, auch im nächsten Jahr den Verein mit ihrem Engagement unterstützen.“ Und für alle Hallensportarten, wie eben auch das Tischtennis, wünscht er sich, „dass die Reparatur des Sporthallendaches den Trainings- und Meisterschaftsbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt“.

Gemeinschaft im Dorf erhalten

Mechtild Pfumfel, die nun schon im zwölften Jahr die Seniorenmensa leitet, wünscht „für unsere alten Menschen, dass wir dieses Angebot weiter betreiben können. Das machen wir weiterhin gerne,“ erklärt sie für sich und ihr Team. Weiterhin wünscht sich Pfumfel, „dass dieser Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Dorf erhalten bleiben“. Es sei einfach schön, dass man sich aufeinander verlassen könne, zeigt sie sich dankbar für die Unterstützung der Mensa durch die Dorfgemeinschaft. Für sich selbst wünscht sich die aktive Rinkeroderin Gesundheit und Frieden.

Und auch der neue Schützenkönig Heiner Bullermann sowie sein Sohn Felix, der amtierende Jugendschützenkönig, äußern sich zu ihren Wünschen: „Gerne würden wir das kommende Schützenfest mit gutem Gewissen und allen Rinkerodern und Gästen feiern wollen, also ohne Corona und – noch wichtiger – ohne einen Krieg in Europa/Ukraine.“

Persönlich wünscht sich der Landwirt, „dass das wirklich gute Verhältnis zwischen der Landwirtschaft und den Dorfbewohnern in Rinkerode so bleibt. Das kann nur mit beiderseitigem Verständnis für die jeweilige andere Seite erhalten bleiben und natürlich bei entsprechender Rücksichtnahme so fortbestehen“, ist Heiner Bullermann überzeugt.