Den Bewohnern ein Ständchen gebracht

Denn aus den bekannten Gründen war an einen Auftritt im Inneren des Gebäudes nicht zu denken. Trotz frostiger Temperaturen bezogen Sänger und Publikum am frühen Montagabend also stattdessen Stellung auf dem Vorplatz des Altenheims – die älteren Damen und Herren dick in Jacken, Decken oder Schlafsäcke eingepackt. Chorleiter Thomas Klein hatte sogar sein elektronisches Klavier mitgebracht, um für die musikalische Untermalung des Chorgesangs zu sorgen. Nach kurzem Einsingen – extra für „Geburtstagskind“ Klein stimmten die Mannen einen Glückwunsch an – ging es auch schon los.

„Ihr Kinderlein kommet“, „Oh du Fröhliche“, „Es kam ein Engel“ oder „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ gab der MGV neben weiteren Advents- und Weihnachtsliedern zum Besten. Und bei so manchem Stück fühlten sich die Zuhörer zum Mitsingen animiert. Applaus gab es ohnehin. Für den Verein, der auch sein diesjähriges Weihnachtskonzert in St. Regina absagen musste, ein trotz allem versöhnlicher Jahresabschluss. Den wusste Hausleiterin Jeanette Möllmann den Sängern auch noch auf andere Weise zu bescheren: Als Dankeschön gab es nach getaner „Arbeit“ heiße Würstchen vom Grill.