Der Fluss braucht dringend Sauerstoff

Den Sauerstoffgehalt in der Werse haben die Mitglieder des Angelvereins „Wersetal 80“ schon seit Wochen genau im Blick. „Bei normalen Temperaturen messen wir den im Sommer ein Mal pro Woche. Bei so einer Hitze wie im Moment dann jeden Morgen und jeden Abend“, berichtet Erhard Stratmann über die Arbeit des Gewässerwartes.

Schon am Wochenende habe sich abgezeichnet, dass es kritisch werden könnte. Am Montagmorgen sei der Wert nun so niedrig gewesen, dass die Angler aktiv werden mussten – „bevor wir am Ende auch noch ein Fischsterben bekommen“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Zwei Belüftungspumpen, die Stratmann in weiser Voraussicht beim Landesfischereiverband für den Notfall reserviert hatte, sind nun im Einsatz. Sie saugen das Oberflächenwasser an, versprühen und verwirbeln es, wobei es Sauerstoff aus der Umgebungsluft aufnimmt und im Fluss verteilt. Zwei weitere Pumpen sollen noch folgen, in der Hoffnung, dass dies schon ausreicht, um das Leben in der Werse zu erhalten. Denn Stratmann denkt nicht nur an die vielen Fische. „Auch kleine Krebse und andere Tiere würden absterben. Dann wäre das Gewässer tot“, erklärt er. „Wir warten dringend auf Regen.“

Hinweisschilder und Absperrungen

Weil die Pumpen mit Strom betrieben werden und meterlange Kabel und Schläuche auf der Werseinsel herumliegen, ist das Betreten für Besucher aus Sicherheitsgründen derzeit nicht gestattet. Auch das Angeln ist nicht erlaubt. Darauf macht der Verein mit diversen Hinweisschildern aufmerksam. Außerdem ist der Zugang zur Werseinsel direkt neben dem Vereinsheim an der Sendenhorster Straße abgesperrt.