Der große Wert von Gemeinschaft

Wenigstens ein bisschen Gemeinschaft und Schützenfest-Atmosphäre sollte aufkommen an diesem Sonntag, an dem Rinkerode in einem normalen Jahr eigentlich Kopf gestanden hätte. Dank weiterer Lockerungen der Corona-Einschränkungen war dies auch möglich. Einige Zaungäste hatten sich am Vormittag zwischen Pankratius-Kirche und Dorfplatz versammelt, um dem kleinen Umzug der Schützengilde beizuwohnen

Foto: Nicole Evering