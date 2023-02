Der Oberhausener mit Kölle-Antipathie

Wer sich an Else Stratmann von Elke Heidenreich erinnert, hat – erst einmal sprachlich gesehen – eine ungefähre Vorstellung davon, was Kabarettist Matthias Reuter bei seinem Auftritt in die Kaminhalle von Haus Walstedde gezaubert hat.

Matthias Reuter kommt in Walstedde gut an

Matthias Reuter verstand es, sein Publikum am Sonntagabend in der Kaminhalle von Haus Walstedde zum Mitskandieren zu animieren.

„Kultur muss man aushalten können.“ Matthias Reuter verstand es, sein Publikum am Sonntagabend in der Kaminhalle von Haus Walstedde zum Mitskandieren zu animieren. Der Kabarettist aus Oberhausen benötigte dazu nicht das große Besteck sprachlicher Raffinessen. Es waren eher Alltagsbeobachtungen, mit denen der Musikkabarettist punktete. Dabei war Reuter doch nur eingesprungen, weil sich das eigentlich vorgesehene Duo Irmhild Willenbrink & Marcus Fischer in seinem Terminkalender verheddert hatte.

Als Kind des Ruhrgebiets hat der 46-Jährige den typischen Pott-Slang drauf, wenn er Frau Schröder zum Leben erweckt, die wie ein Schießhund über das Warentransportband an der Kasse im Supermarkt wacht und dabei nicht versäumt, die Einkäufe ihrer Kunden zu kommentieren. Was mit spöttischer Distanz der Kassenhüterin beginnt, entwickelt sich zu einem eher warmherzigen, aber immer von gegenseitigem Respekt gekennzeichneten Umgang miteinander. Und dann ist da ja noch Korinthenkacker Jürgen mit Ehegespons und Mutter im Rollstuhl, der Reuter nicht nur im Sanitätshaus, sondern auch an der Supermarktkasse über den Weg läuft.

Politik bleibt Randerscheinung

Ausflüge in aktuelle Politik bleiben eher Randerscheinungen. Ein bisschen Friedrich Merz, der immer eine dankbare Zielscheibe für ein paar Sottisen abgibt. Und – weil im gleichen Boot – auch Christian Lindner kriegt noch einen mit. Aber ansonsten beteiligt sich Reuter nicht am allgemeinen Politiker-Bashing. Da nimmt er sich doch lieber des Ehemannes von Angela Merkel an, der bei Staatsbesuchen jahrelang das sogenannte Damen-Programm über sich ergehen lassen musste. Was bei Michelle Obama noch ein Vergnügen gewesen sein könnte, dürfte für den Quantenchemiker sowie Physikochemiker bei Melania Trump eher eine Qual gewesen sein. Diesem Joachim Sauer widmete Reuter eine Ballade.

Überhaupt die Musik. An seinem Keyboard lief Reuter regelmäßig zu Hochform auf. Rockig, poppig, bluesig, meist jazzig, aber bei Bedarf auch romantisch – der Oberhausener zauberte auf seinem Keyboard. Sein Rezept gegen die allseits befürchtete Winterkälte, wenn den Gasspeichern die Luft ausgeht: mehr Neun-Euro-Tickets, mit denen sich die mobile Reisegesellschaft in den Sommermonaten wie Ölsardinen fühlen konnte.

Bei der Zugabe erfuhr das Publikum auch, warum es mit der Karriere Reuters als Karnevalsliedschreiber in Köln nichts werden kann. Sein Lied vom Kölner, der schon als Kind davon träumt, Astronaut zu werden, um in Kölle Kamelle, Alaaf und den Höhnern zu entgehen, ist in der Domstadt trotz Happy End nicht gut gelitten. Sei's drum: bei den Zuhörern in Walstedde dafür umso mehr.