Der Spaßmacher aus Walstedde

„Im Jahr 1820 wurde die Brennerei Northoff gegründet. Seit den 1930er Jahren wurde sie von Ferdinand Northoff und seinem Cousin Theodor Northoff geführt. Immer auf der Suche nach neuen Likören, gelang Ferdinand Northoff 1935 die Kreation des ‚vortrefflichen‘ Magenlikörs ‚Nordsturm‘ nach eigenem Rezept. Der große Verkaufserfolg veranlasste Ferdinand, den Namen als Marke schützen zu lassen.

Neben seiner Tätigkeit im Brennereigeschäft führte Ferdinand Northoff einen Bauernhof in Ahlen. Im Familienbetrieb arbeiteten auch Ferdinands jüngster Bruder Dr. Heinz Northoff und ihr Vetter Theodor.

In Stewwert war Ferdinand auch bekannt als langjähriger Vorsitzender des örtlichen Rennvereins.

Nachfolgerin von Ferdinand Northoff im Betrieb wurde seine Tochter Irene Tiggemann. 2012 übernahm ihre Tochter Beate Ludwig als Inhaberin die Brennerei.

Seit dem Jahr 2017 wird der weit über Drensteinfurt hinaus bekannte ‚Nordsturm‘ auf dem Hof Tiggemann in Ahlen produziert. Noch heute ist er ein beliebtes Getränk, für das ehemalige Stewwerter ihre Heimatstadt besuchen, um hier ihren Lieblingslikör zu kaufen.“

Das Zauberwort hieß „kostenlos“

Peter Sacher gibt wieder, was man sich in Stewwert über den Entwicklungsprozess erzählt: „Es ereignete sich an einem Sonntag vor vielen Jahrzehnten im Westfälischen Hof in Drensteinfurt. Ferdinand Northoff aus Walstedde baute auf einem Tisch im Gastraum eine Batterie seines neu erfundenen Nordsturm-Kräuterlikörs auf. Eine große Anzahl Schnapsgläser vervollständigte den Vorführtisch. Nach Beendigung des Hochamtes in der St.-Regina-Kirche erwartete Ferdinand seine ,Testpersonen‘, die den noch nicht bekannten Likör probieren sollten, natürlich kostenlos. Dieses Zauberwort lockte viele Kirchenbesucher und Stammgäste des Gasthauses an, um den Kräuterlikör zu kosten.

Zur Fahrzeugflotte von Ferdinand Northoff gehörte auch der Magirus S 3500, mit dem der „Nordsturm“ an die Kundschaft ausgeliefert wurde. Foto: Archiv Peter Sacher

Die gemütliche Atmosphäre in der Gaststube und der wirklich gut schmeckende neue Likör verführten viele Gäste dazu, es nicht nur bei einem Glas zu belassen. Es kam, wie es kommen musste: Beim Verlassen des Gasthauses an der frischen Luft angekommen, entfaltete der Nordsturm bei den ,Probanden‘ seine volle Wirkung.

Viele Ehefrauen konnten sich nicht erinnern, ihre Männer nach einem Sonntagsfrühschoppen jemals so ,fertig‘ wiederbekommen zu haben.“

Anfang der 1950er Jahre sei der beliebte „Stimmungsmacher“ mit einem Magirus S 3500 an die Kundschaft ausgeliefert worden, weiß Peter Sacher. Der für die damalige Zeit luxuriös mit einem Kofferaufbau und Chromzierleisten ausgestattete Lkw sei deshalb in Stewwert häufig anzutreffen gewesen. Die Geschichte der Firma Northoff hat den Drensteinfurter veranlasst, diesen Lkw aus den 1950er Jahren im Modell nachzubauen.