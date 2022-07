Der Vater macht‘s dem Sohn nach

Das erste große Schützenfest „nach Corona“ wird als das der Familie Bullermann in die Rinkeroder Vereinsgeschichte eingehen. Denn nachdem Felix Bullermann am Samstag neuer Jugendschützenkönig geworden war, legte Vater Heiner am Sonntag nach.

„Der Vogel war ziemlich zäh“, meinte Schießmeister Thorsten Heitmann. Doch um 17.48 Uhr war es mit dem 313. Schuss soweit. Zur Königin nahm Heiner Bullermann Tanja Fallenberg, seine frühere Nachbarin, die inzwischen in Ascheberg wohnt. Die war zu diesem Zeitpunkt gar nicht auf dem Fest, kam bei dieser frohen Kunde allerdings schnell angefahren. Die Wahl hat auch eine Geschichte. Denn Fallenbergs Vater hatte seinerzeit auch Bullermanns Mutter zur Königin genommen.

Die Insignien hatten sich zuvor Norbert Kampert (Apfel), Fabian Frölich (Zepter) und Tobias Rikus (Krone) gesichert.

Kinder und Jugend im Mittelpunkt

Begonnen hatte das Fest der Schützengilde von 1840 am Samstag. Traditionell standen am Nachmittag des ersten Festtags die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. So vergnügten sich die Kleinen beim „Spielemarathon“, organisiert vom Team des Kindercafés. Zum Austoben stand eine Megahüpfburg bereit. Und am Verkaufsstand mit den kunterbunten Süßigkeiten konnte das Taschengeld „auf den Kopf gehauen“ werden.

Der neue Jugendschützenkönig Felix Bullermann nahm Lara Schulze Othmerding zu seiner Königin.Der neue Jugendschützenkönig Felix Bullermann nahm Foto: Birte Moritz

An der Vogelstange durften alle Teenager ab zwölf Jahren aktiv werden. Viele bewiesen dort gute Treffsicherheit. Um 16.43 Uhr war der 164. Schuss schließlich der entscheidende, und der 14-jährige Felix Bullermann konnte jubeln. Der strahlende neue Jugendschützenkönig nahm die gleichaltrige Lara Schulze Othmerding zu seiner Königin. Sie lösen Tomm ten Brink und Carolina Bruns in diesem Amt ab. Vom Spielmannszug, der am Nachmittag immer wieder aufspielte, wurden die beiden musikalisch gefeiert.

Vogeltaufe am Samstagabend

Am Samstagabend trafen sich die Schützenbrüder an der Alten Dorfschänke zum Antreten. Auf der Festwiese angekommen, tauften sie den Vogel für das sonntägliche Königsschießen. Generaloberst Christian Ueding gab dem Vogel den Namen „Onkel Tönne“. Benannt nach Tönne Wickensack, der in den 1950er und 60er Jahren aktiv war und die Rolle des Oberst in der Rinkeroder Gilde maßgeblich geprägt hat. „Von ihm habe ich die letzten Tipps und Schliffs bekommen“, so Ueding, der dieses Jahr zum letzten Mal als Generaloberst tätig ist. Im Anschluss startete im Festzelt die Disco für Jung und Alt. Bis in die Nacht hinein wurde getanzt.

Die Marathon-Majestäten Doris Droste und Ferdi Witte durften endlich ihre Kutschfahrt genießen. Foto: Birte Moritz

Der Sonntag begann mit dem Wecken des Königs durch den Spielmannszug. Am späteren Vormittag traf sich die Gemeinde zur Schützenfestmesse in St. Pankratius. Sie wurde musikalisch vom Frauenchor gestaltet. Es folgte am frühen Nachmittag das große Antreten auf dem Platz vor der Genossenschaft, das vom Kolping-Blasorchester umrahmt wurde. Endlich konnten die Marathon-Majestäten Ferdi Witte und Doris Droste ihre Fahrt in der Kutsche genießen. Aufgrund der langen Regentschaft drehte das Gefährt, in dem auch das noch amtierende Jugendkönigspaar saß, diesmal eine Ehrenrunde. Dabei und auch später auf dem Festplatz beim Vogelschießen trotzte die Festgesellschaft dem einsetzenden Regen.