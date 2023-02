Die 500er-Marke fest im Blick

Nach drei Jahren Pause konnte die Mitgliederversammlung der DLRG-Ortsgruppe erstmals wieder in Präsenz stattfinden. Auf der Tagesordnung standen wichtige Wahlen – und erfreuliche Neuigkeiten, was die Mitgliederzahlen betrifft.

2019 haben Dennis Gase als erster Vorsitzender und Oliver Buchholz als zweiter Vorsitzender die Führung der DLRG-Ortsgruppe Drensteinfurt übernommen. Mit ihrer waren die Mitglieder zufrieden, so dass beide am Sonntag in der Alten Post einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Die Wahlen waren ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung. Es galt, noch weitere Posten neu zu besetzen. Die Ämter des Geschäftsführers und Kassenwartes liegt weiterhin in den Händen von Oliver Buchholz. Carlos Pinto-Vieira stand für das Amt des technischen Leiters nicht mehr zur Verfügung. Dieser Posten konnte nicht besetzt werden. Die Aufgaben werden zukünftig vom Rettungswart mit übernommen.

Weitere Vorstandswahlen

Dieses Amt hatte bisher Katharina Simon inne, aus beruflichen Gründen war eine Wiederwahl nicht möglich. Für sie wählten die Mitglieder einstimmig den bisherigen zweiten Rettungswart Leonard Herzog. Zu seiner Stellvertreterin gewählt wurde Melanie Kohlmann. Katrin Gase bleibt Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Neu gewählt wurde Sabrina Woltering als ihre Stellvertreterin. Ebenfalls neu besetzt werden musste der Posten der bisherigen Materialwartin Jessica Woesmann. Ihr Amt übernimmt Leo Köndermann, sein Stellvertreter bleibt Jonas Hörster.

Neu eingerichtet wurde die Stelle der Frauenwartin. Einstimmig gewählt wurden Jenny Wagner und als ihre Stellvertreterin Lea Lieber. Judith Wältermann stellte sich als Beisitzerin nicht mehr zur Verfügung. Für sie wählten die Stimmberechtigten Lukas Goßheger. Wiedergewählt wurde Thomas von Glinski. Kassenprüfer bleiben Petra Tegtmeier und Norbert Goßheger, dazu neu Judith Wältermann. Als Delegierte für die Bezirkstagung stellte sich der komplette Vorstand zur Verfügung.

95 langjährige Mitglieder

Insgesamt gab es 95 Ehrungen langjähriger Mitglieder für 50, 40, 25 und zehn Jahre. Aufgrund der großen Zahl hat sich der Vorstand entschlossen, im Sommer einen Tag der Ehrungen zu organisieren, um auch möglichst vielen Mitgliedern persönlich zu gratulieren.

Der Rückblick auf die vergangenen Jahre stand im Fokus der Versammlung. Besonders bemerkenswert stellte sich die Mitgliederentwicklung dar. Im Coronajahr 2020 hatten 101 Mitglieder, damals ein Viertel, den Verein verlassen, sodass die DLRG 2021 nur noch 317 Mitglieder zählte. 2022 kamen 185 neue Mitglieder auf drei Kündigungen hinzu, was die Zahl auf 499 erhöhte. „Das ist eine tolle Entwicklung. Ich bin sicher, dass wir in diesem Jahr die 500er-Marke knacken“, verkündete Oliver Buchholz zufrieden.

„ Ich bin sicher, dass wir in diesem Jahr die 500er-Marke knacken. “ Oliver Buchholz zur Mitgliederentwicklung

Seit dem Vorstandswechsel vor fünf Jahren habe sich der Schwerpunkt vom Schwimm- zum Lebensrettungsverein verschoben. „Wir wollen vor dem Ertrinkungstod bewahren und Kindern und Jugendlichen das Schwimmen beibringen“, so Dennis Gase. Der Verein verfügt über sieben pädagogische Lehrkräfte, drei Ausbildungsassistenten, einen Rettungssanitäter und – darauf könne man zu Recht stolz sein – über einen Erste-Hilfe-Ausbilder. „Den gibt es zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte“, informierte Gase. Damit sei es dem Verein möglich, eigenständige, von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zertifizierte Erste-Hilfe-Kurse anzubieten. Der Plan ist, zukünftig zwei Mal im Monat in Drensteinfurt einen Erste-Hilfe-Kursus für Führerscheinbewerber anzubieten.

Für die Zukunft plant die DLRG den Um- beziehungsweise Neubau des DLRG-Heims. Derzeit würden Räume im Erlbad genutzt, die feucht seien und eher Kneipencharakter hätten. Spruchreif sei das Vorhaben aber noch nicht.