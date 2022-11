Die Bildschirme bleiben schwarz

Nach der Cyber-Attacke vom Montag geht in der Drensteinfurter Stadtverwaltung weiterhin so gut wie nichts. Mittlerweile wurde ein Krisenstab gebildet, der die wichtigsten Angelegenheiten koordiniert. Wann der „Spuk“ vorbei sein wird, vermochte noch niemand zu sagen.

Unterm großen Weihnachtsbaum herrscht gespenstische Ruhe. Die Bänke vor den dunklen Räumen des Bürgerbüros sind verwaist. Licht brennt lediglich nebenan am Schreibtisch von Ordnungsamtsleiter Martin Brinkötter, dessen Arbeitsalltag seit Montag vor allem vom Umgang mit Zettel, Stift und Handy bestimmt wird. Die großen Computerbildschirme bleiben hingegen schwarz.

Ebenso wie ein Stockwerk darüber, wo sich neben Hauptamtsleiter Jan Schwering auch Bauamtsleiter Christoph Britten sowie die Wirtschaftsförderer Laura Volkmar und Frank Kronshage sowie Carolin Zulka als Referentin von Bürgermeister Carsten Grawunder im Raum der Wirtschaftsförderung notdürftig „häuslich“ eingerichtet haben – Handys, Tablets, Block und Kugelschreiber inklusive. Sie nämlich bilden aktuell die einzigen Kommunikationsmittel im eigens eingerichteten Krisenzentrum der Verwaltung, in der in Folge der Cyber-Attacke vom Montag so gut wie gar nichts mehr geht. Wann der „Spuk“ vorbei sein wird und wer ihn überhaupt hervorgerufen hat, vermochte Jan Schwering als Allgemeiner Vertreter des erkrankten Bürgermeisters auch am Mittwoch noch nicht zu sagen. „Alle Systeme werden von der Polizei und von einem externen Dienstleister überprüft und im besten Fall in der kommenden Woche wieder freigegeben.“

Routinemäßiges Monitoring

Erste Auffälligkeiten habe man bereits am Montagmorgen beim routinemäßigen Monitoring festgestellt. Gegen 10.30 Uhr gab es dann die Bestätigung durch die Kriminalpolizei, die einen „Datenabgriff“ festgestellt hatte. „Danach wurden tiefergehende Analysen unseres IT-Systems durchgeführt, bei denen der versuchte Cyberangriff festgestellt wurde“, heißt es in der Stellungnahme des Krisenstabs. „Vorsorglich wurden alle IT-Systeme abgeschaltet beziehungsweise vom Internet getrennt, um einen Zugriff von außen und Folgeangriffe zu vermeiden. Dadurch sind alle Verwaltungsdienste in ihrer Funktion eingeschränkt oder nicht möglich.“ Alle Arbeiten erfolgten entsprechend derzeit im „Notfallmodus“, wobei man bemüht sei, dringende Angelegenheiten bestmöglich zu priorisieren und abzuarbeiten.

Betroffen vom digitalen „Blackout“ ist übrigens nicht nur der eigentliche und aktuell für Besucher geschlossene Verwaltungskomplex am Landsbergplatz, sondern auch die Kläranlage und der Kulturbahnhof. Gute Nachrichten gab es indes aus der Teamschule. Denn nachdem auch dort am Montag und Dienstag in Sachen iPad & Co. nichts möglich war, durften die Systeme am Mittwoch wieder anlaufen.

Keine nennenswerten Konsequenzen fürchtet man aufseiten der Stadt, was den laufenden Zahlungsverkehr und die Auszahlungen von Sozialleistungen betrifft. Wenn es diesbezüglich zu Problemen kommen sollte, könnten diese auch kurzfristig behoben werden. „Einzig bei neu aufkommendem Zahlungsverkehr wie Rechnungszahlungen und Abbuchungen kann es Verzögerungen geben. Bei den Sozialleistungen arbeiten wir mit dem Kreis Warendorf an einer kurzfristigen Lösung“, teilt der Krisenstab mit. „Wir versuchen aktuell, die wichtigsten Dienstleistungen wieder hochzufahren oder durch andere Behörden aufzufangen. Dort haben uns schon einige Hilfsangebote anderer Behörden erreicht, worüber wir sehr dankbar sind.“

Kein ausgeführter Cyberangriff

Wie die Verwaltung abschließend betont, dienten die aktuellen Maßnahme samt Komplettabschaltung allein „der Sicherheit, um weitreichende Auswirkungen auszuschließen. Es handelt sich nur um eine erkannte Vorbereitungshandlung und nicht um einen ausgeführten Cyberangriff.“ Fragen zu möglichen Lösegeldforderungen, wie sie unlängst bei einem ähnlichen Vorfall an der Universität Duisburg-Essen vorlagen, könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht beantworten.

Offen ist dazu weiterhin, wie es mit dem „Fahrplan“ der Politik weitergeht. Die bereits von Ende Oktober auf den 12. Dezember verschobene Haushaltseinbringung wurde wie berichtet abgesagt. Einen neuen Termin gibt es bislang noch nicht.