Die Jugend setzt auf Rot-Schwarz

Drensteinfurt

Zwei Tage vor der eigentlichen Bundestagswahl durften auch die Teamschüler ihre Stimme abgegeben. Zum ersten Mal fand am Freitag die sogenannte „Juniorwahl“, die es seit 1999 gibt, auch an der Sekundarschule statt. Auch bei der Jugend ging es am Ende denkbar knapp zu.

Von Dietmar Jeschke