Die Kinder hatten einiges vorbereitet

Zum Nikolausmarkt rund um die Kita luden die „Kleinen Strolche“ ihre Familien am Dienstag ein. An verschiedenen Marktbuden gab es Selbstgemachtes gegen eine Spende zu erwerben, teilen die „Kleinen Strolche“ mit. „Die Kinder hatten in den letzten Wochen so einiges mit ihren Erziehern vorbereitet: Knetseife, Vogelfutter, Baumschmuck, Weihnachtskarten, Marmelade, Granola, Plätzchen, Bruch-und Trinkschokolade wurden kreiert“, so die Verantwortlichen.

Adventlicher Markt

Außerdem hatten die Strolche auf dem adventlichen Markt viel Spaß bei verschiedenen Wurfspielen und konnten in der Holzwerkstatt kreativ werden: So wurden beispielsweise Tannenbäumchen aus kleinen Stöckchen gefertigt und voller Stolz von den Kindern nach Hause getragen. „Viele Kinderaugen leuchteten zudem beim Anblick des Kettenkarussell, welches unermüdlich seine Runden vor der KiTa drehte“, erinnern sich die Organisatoren.

Gemeinsames Stockbrotbacken

Gemütlich wurde es dann schließlich in der Dämmerung beim gemeinsamen Stockbrotbacken, bei Apfelpunsch und Kakao. Die Eltern versorgten nämlich die Besucher des Marktes mit selbgebackenem Kuchen und Heißgetränken.

Am Ende des Nachmittags versammelten sich alle Familien, um gemeinsam Lieder zu singen und den Nikolaus zu begrüßen. Der Bischof hatte für die kleinen Strolche eine Überraschung dabei: Jedes Kind durfte sich persönlich einen Stutenkerl beim Heiligen Mann abholen, heißt es in der Mitteilung der Kita abschließend.