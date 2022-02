Die nächsten Jahre sind verplant

„Wir sind gar nicht gefragt worden“, sagt Franz-Josef Naber, Vorsitzender des örtlichen Heimatvereins. In drei Monaten findet der Westfalentag 2022 statt; eigentlich sollte er in Drensteinfurt über die Bühne gehen.

Ausrichtung des Westfalentages in Drensteinfurt

In der Dreingau-Halle hätte die offizielle Tagung stattfinden sollen, so die Idee der Stadt. Mit dieser Örtlichkeit waren die Verantwortlichen des Westfälischen Heimatbundes allerdings nicht wirklich glücklich. Dann kam Corona, und der Westfalentag wurde abgesagt.

In drei Monaten findet der Westfalentag 2022 statt. Die sauerländische Stadt Arnsberg ist vom Westfälischen Heimatbund (WHB) als Veranstaltungsort ausgewählt worden. Vor anderthalb Jahren, im August 2020, hätte der Westfalentag eigentlich in Drensteinfurt stattfinden sollen – und wurde dann „aufgrund der Corona-Lage abgesagt“. So ist es auf der WHB-Homepage zu lesen. Für 2021 war wegen der andauernden Pandemie gar nicht groß geplant worden. Hätte sich die Wersestadt dann nicht als Ausrichter für 2022 angeboten?