Die Natur im besten Licht einfangen

Am zweiten Sonntag im Juni ist der „Tag des Gartens“. Ein Thema, dem sich derzeit auch die Fotokünstlerin Gisela Schäper widmet. Denn für ihr neues Projekt, einen Garten-Kalender, geht sie in rund 30 grünen Refugien im Stadtgebiet ein und aus – immer auf der Suche nach dem perfekten Fotomotiv.

Mit Blumen kennt sich Gisela Schäper aus. Schließlich ist sie gelernte Floristin. Da wundert es also nicht, dass sie und Franz-Josef Otremba schnell ins Fachsimpeln kommen: Was wächst wo am besten? Wann blüht diese, wann jene Pflanze? Und welche wird man, einmal eingesetzt, fast kaum wieder los?

An diesem sonnigen Juni-Vormittag hat die Fotokünstlerin einen Abstecher ins Viehfeldviertel unternommen, wo das grüne Refugium von Familie Otremba nicht nur passionierte Gartenfreunde zum Entdecken und Beobachten einlädt. Schäpers Besuch hat aber auch einen ganz professionellen Grund, arbeitet sie aktuell doch an einem neuen Projekt: einem Kalender, der die Vielfalt Drensteinfurter Gärten widerspiegeln soll.

Auf den Aufruf in unserer Zeitung zu Jahresbeginn hin hätten sich gleich zahlreiche Interessierte bei ihr gemeldet, erzählt Gisela Schäper. Weitere seien nach und nach hinzugekommen. „Es sind jetzt etwa 30 Gartenbesitzer beteiligt. Und es gibt eine rege Kommunikation“, berichtet Schäper schmunzelnd von vielen WhatsApp-Nachrichten, in denen sie darüber auf dem Laufenden gehalten wird, was derzeit so wächst und gedeiht bei den Drensteinfurtern, Rinkerodern und Walsteddern.

Mehrere Besuche sind nötig

Mit einem einmaligen Besuch in jedem der Gärten ist es also bei Weitem nicht getan. Immer wieder schnappt sich Schäper ihre Kamera, mal ganz früh morgens, mal am späten Nachmittag, mal im Winter, mal im Sommer, stets auf der Suche nach dem perfekten Motiv, das es am Ende in den Kalender schaffen soll. „Eigentlich folge ich dem Licht“, sagt die Fotokünstlerin und Grafikdesignerin, die sich zu jedem Garten Notizen macht, damit sie weiß, wann das Spiel aus Licht und Schatten das beste Bild hervorbringen könnte.

Dabei wird ihr seitens der Gartenbesitzer großes Vertrauen entgegengebracht. „Ich bin überall mit so viel Freundlichkeit und Offenheit empfangen worden, das hat mich wirklich überrascht“, sagt sie. „Kommen Sie doch einfach vorbei, wann Sie wollen“: Dieser Freibrief, sich gar nicht ankündigen zu müssen, sei ihr mehrfach gegeben worden. „Das ist unglaublich toll.“

Als Dank will Schäper die Gärten der Beteiligten ins beste Licht rücken. „Die sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst.“ Das sei ja gerade auch das Spannende an diesem Projekt. Bei dem einen dominiert der Wildwuchs, bei dem anderen herrscht Ordnung. Roswita und Franz-Josef Otremba zum Beispiel lassen sich die Natur am liebsten so ausbreiten, wie die es gerne möchte. Zwischen dicht bepflanzten („dann muss ich weniger Unkraut zupfen“) und üppig blühenden Beeten schlängelt sich ein schmaler gepflasterter Weg von einer schattigen Sitzecke in Richtung Gartenteich. Bei der Auswahl der Gewächse legt Franz-Josef Otremba Wert auf deren Trockenheitsresistenz. Die Erde hat er entsprechend durchlässig gemacht, damit sich keine Staunässe bildet und kräftiger Regen gut abfließt. Nur an manchen Stellen muss er nach besonders heißen Tagen „nachgießen“.

Die unglaubliche Vielfalt an Leben rund um den Gartenteich der Otrembas hat es Gisela Schäper besonders angetan. Foto: Foto: Nicole Evering

Bienen und Libellen

Auch Insektenfreundlichkeit spielt in diesem Garten eine große Rolle. Bienen summen, über dem Wasser sind blau schimmernde Libellen zu entdecken, am Teichrand sitzt ein Frosch und beäugt die menschlichen Beobachter. Rund 400 Quadratmeter grüne Idylle, die sich die Otrembas da geschaffen haben. „Das ist unser zweites Wohnzimmer. Auch während Corona ließ es sich hier gut aushalten“, sagt der Rentner, der sich neue Anregungen gerne aus Büchern, Gartenmärkten oder bei Urlauben holt. Den Zeitungsartikel habe sie sich damals ausgeschnitten, erinnert Roswita Otremba. Und nun, als mit einiger Verspätung alles anfing zu blühen, habe sie Gisela Schäper angerufen. Die kam, samt Kamera, gleich vorbei.

Apropos Verspätung: Dass der Frühling in diesem Jahr recht lange auf sich warten ließ, hat Schäpers Zeitplan gehörig durcheinander gewirbelt. Eigentlich sollte der Kalender im September auf den Markt kommen. „Aber dann habe ich zwar Fotos aus Winter, Frühling und Sommer, aber nicht aus dem Herbst“, möchte die Fotografin alle Jahreszeiten berücksichtigen. Deshalb hat sie sich entschieden, die Veröffentlichung auf den Sommer 2022 zu verschieben. Der Kalender wird dann – im großen DIN-A2-Format – für das Jahr 2023 aufgelegt.

Zum Ende des Besuchs drückt Franz-Josef Otremba Gisela Schäper noch schnell einen Schlüssel für den Schuppen in die Hand. Auch den Garten im Viehfeldviertel darf sie in Zukunft also nach Lust und Laune betreten – immer auf der Suche nach dem perfekten Motiv.