Die Zielgruppen heißen U14 und Ü60

Dass Drensteinfurt in Sachen Ferienprogramm stets gut aufgestellt ist, ist keine Neuigkeit. Nicht nur im Sommer, auch in den Oster- und den Herbstferien werden seit einiger Zeit Angebote gemacht. „Das ist unser grundsätzliches Ziel“, sagt Rüdiger Pieck, Leiter des Kulturbahnhof-Teams. Der Anspruch sei zudem, dass nicht alles bloß eine Kopie des beliebten und über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Sommerferienprogramms sei. „Das Angebot soll immer wieder anders aussehen.“ Dementsprechend wartet das Team in diesem April mit etwas ganz Neuem auf.

Zum ersten Mal gibt es ein gemeinsames Ferienprogramm für Kinder und Senioren – intergenerativ sozusagen. „U14 und Ü60: Das sind unsere Zielgruppen“, so Pieck, der neuerdings ja auch kommunaler Seniorenbeauftragter ist, beim Pressetermin am Mittwoch. „Wir wollen das einfach mal ausprobieren und schauen, wie es angenommen wird“, ergänzt Kollegin Anja Buthe.

Begegnungen ermöglichen

Im Vordergrund stehe der gemeinsame Spaß, aber möglicherweise ergäben sich im Anschluss ja auch weitere Begegnungen. „Vielleicht findet sich ja für eine Familie eine ‚Alternativ-Oma‘, wenn die eigene zum Beispiel nicht in der Nähe wohnt“, so Buthe. Grundsätzlich solle das Programm eine Chance für Jüngere und Ältere bieten, sich gegenseitig besser zu verstehen.

Wie die städtischen Mitarbeitenden betonen, sei die Anmeldung für alle aus den genannten Altersgruppen möglich: für Kinder (von sechs bis 13 Jahren), für Senioren ab 60 wie auch für Großeltern-Enkel-Gespanne. „Das Team hat sich damit eine Menge Mühe gemacht“, lobte Bürgermeister Carsten Grawunder. Er freue sich, dass es, gerade nach den schwierigen Jahren ohne Begegnungen, wieder ein solches Angebot gebe. „Das ist für die Familien sehr wertvoll.“

„ Das Team hat sich damit eine Menge Mühe gemacht. “ Bürgermeister Carsten Grawunder

Inhaltlich stehen drei Aktionstage und eine Stadtrallye auf dem Plan. Mit der geht es am 4. April (Dienstag, 15 bis 19 Uhr) los. Gemeinsam müssen Rätsel gelöst und Aufgaben erfüllt werden, um ans Ziel zu kommen. Der erste Workshoptag steht am 5. April (Mittwoch, 10 bis 15 Uhr) an. Handwerken, Basteln und Theaterspielen sind nur einige der Dinge, die Kinder und Senioren an diesem Tag zusammen machen können. Sportlich geht es am 12. April (Mittwoch, 10 bis 15 Uhr) weiter. Der Bewegungstag in der Turnhalle der KvG-Grundschule wird in Kooperation mit der DJK Olympia auf die Beine gestellt. In die Welt der Spiele tauchen Jung und Älter dann am 13. April (Donnerstag, 10 bis 15 Uhr) ein. Kickerturnier, Escape-Room, Gesellschaftsspiele und vieles mehr stehen zur Auswahl.

Online-Anmeldung ab dem 5. März

Für jedes Angebot stehen zunächst einmal 60 Plätze zur Verfügung, Kinder und Senioren müssen sich separat anmelden. „Wenn wir merken, dass der Bedarf höher ist, können wir notfalls auch aufstocken“, will Rüdiger Pieck gerne jedem Interessierten eine Teilnahme ermöglichen. Die Online-Anmeldung ist ab dem 5. März (Sonntag) um 12 Uhr freigeschaltet: www.drensteinfurt.ferienprogramm-online.de. Darüber hinaus werden auch zwei Möglichkeiten zur persönlichen Anmeldung angeboten: am 6. und am 8. März (Montag und Mittwoch) jeweils von 15 bis 18 Uhr im Kulturbahnhof.

Der Flyer wird ab Donnerstag (2. März) in den Grundschulen verteilt und ist außerdem auf der Homepage der Stadt als Download zu finden: www.drensteinfurt.de.