Walstedder Bürgerschützen blicken auf 150-jähriges Bestehen

Die Walstedder Bürgerschützen gibt es 2023 seit 150 Jahren. Das soll natürlich in einem besonderen Rahmen gefeiert werden. Erste Einzelheiten hierzu gab es in der Mitgliederversammlung.

Auf der Tagesordnung des Bürgerschützenvereins stand am Freitagabend ein ganz besonderes Anliegen: Im kommenden nächsten Jahr feiert der Verein sein 150-Jähriges Bestehen. Um vor allem etwas für nachfolgende Generationen zu hinterlassen, sollen 2023 drei Bäume gepflanzt werden.

Nach drei Jahren corona-bedingter Pause, trafen sich viele Mitglieder des Vereins am Freitagabend wieder zu ihrer Mitgliederversammlung, diesmal an einem anderen Ort. „Ich freue mich sehr, euch das erste Mal seit 2019 wieder zur Versammlung begrüßen zu dürfen“, erklärte der Vorsitzende, Max Thamm. „Dass wir uns heute hier im Haus Volking treffen, hat einen Grund. Unser Verein wurde im Jahr 1873 in Herrenstein gegründet. Die Familie Volking ist noch heute fester Bestandteil des Vereins. Es ist also ein Blick zurück auf unsere Wurzeln.“ Der Name habe vor allem die 1950er Jahre in der Königshistorie geprägt.

Auch einige Mitglieder befreundeter Vereine und der Avantgarde waren gekommen. „Dieser Abend dient der Geselligkeit. Wir blicken zurück auf ein tolles Schützenfest und erinnern uns an unsere Euphorie, als der neue König so schnell feststand“, sagte Thamm. Die Ziele, die der Verein sich für 2022 vorgenommen hatte seien „sportlich ambitioniert“ gewesen. Viele junge Schützen hätten am Schießen um die Krone teilgenommen. „Es war ereignisreich und spannend. Unser Dank geht an alle, die mitgemacht haben. Ihr seid das, was das Schützenfest ausmacht.“

Friedliches Schützenfest

Der Vorsitzende lobte vor allem die Friedlichkeit des Schützenfestes in Walstedde, das ohne Randale und das Eingreifen des Sicherheitsdienstes auskam. Auch den vielen Helfern sprach er seinen Dank aus. „Ohne ehrenamtliche Hilfe wäre das Vereinsleben nicht, was es ist. Nur so kann es aufrechterhalten werden.“

Die Coronasituation sei auch an den Bürgerschützen nicht spurlos vorbeigegangen, erklärte Kassierer Frederik Huhmann bei der Vorstellung seines Kassenberichtes. „Das hat leider für weniger Gäste gesorgt und es schwieriger gemacht, Bands und Zelte zu bekommen.“ Um eingetragene Vereine zu unterstützen, sei die Initiative „Neustart Miteinander“ des Landes NRW ins Leben gerufen worden, die die Vereine mit einer Hilfszahlung unterstützt hat. „Wir haben insgesamt 9800 Euro vom Land bekommen.“ Dank dieser Hilfe habe der Verein, trotz des geringeren Andrangs keine Verluste gemacht.

Das Highlight des Abends war die Überreichung des Königspokals an den amtierenden König Maximilian Nettebrock, der bereits seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied des Vereins ist. Seit 2016 agiert er als Kommandeur der Avantgarde. „Wir gratulieren Dir zu deinem grandiosen Schuss. Der beste Beweis für das Können, ist das Tun“, erklärte Thamm.

Besondere Orte für die Bäume

Im kommenden Jahr feiert der Bürgerschützenverein sein 150-Jähriges Bestehen, für das sich der Vorstand eine ganz besondere Aktion überlegt hat. „Das Jubiläum wird natürlich gefeiert, wir möchten aber auch für die nachfolgenden Generationen etwas schaffen“, so Thamm. An drei für den Verein wichtigen Plätzen sollen 2023 nun Bäume gepflanzt werden. „Einer kommt an den Ort der Gründung in Herrenstein, am Wegekreuz bei Hof Schwermann. Der zweite wird am Kriegerehrenmal gepflanzt, und der dritte Baum kommt auf die Schützenwiese.“ Der Vorstand habe sich für Sumpf-Eichen entschieden, eine robuste Baumart, die keine Schädlinge wie Prozessionsspinner anziehe.

Das Jubiläumsfest soll vor allem ein Fest für den Verein und die Menschen von Walstedde werden. „Wir nehmen noch nicht zu viel vorweg, sonst fehlt die Spannung. Aber es ist einiges in Planung“, erklärte Thamm. „Der Rahmen des Festes wird nicht verändert. Die Gastvereine kommen erst am Sonntag. Wir möchten, dass auch das Dorf etwas von unserem Jubiläum hat.“

Das Schützenfest findet vom 23. bis zum 26. Juni statt. Auch eine neue Fahne ist speziell für das 150-Jährige Bestehen in Auftrag gegeben worden, erklärte der Vorstand.