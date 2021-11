Drei Cent gegen den Schredder-Tod

Drensteinfurt

Das grausame Schreddern von männlichen Küken soll ab Anfang kommenden Jahres zumindest in Deutschland Geschichte sein. Der Hof May in Ameke geht schon heute andere Wege. Die Eier ihrer künftigen Legehennen werden bereis vor dem Schlüpfen auf ihrer Geschlecht kontrolliert.

Von Dietmar Jeschke