Drei Gemeinden „auf Augenhöhe“

Drensteinfurt/Sendenhorst/Ascheberg

Die katholischen Kirchengemeinden aus Drensteinfurt, Sendenhorst und Ascheberg könnten in Zukunft einen „pastoralen Raum“ bilden. Diese Pläne haben Weihbischof Dr. Stefan Zekorn und Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp am Mittwochabend in Warendorf vorgestellt. Die örtlichen Pfarrer sehen der Entwicklung mit Spannung entgegen.

Von Theo Heitbaum und Nicole Evering