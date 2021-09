Drei gute Gründe für eine Premiere

Auch in den bevorstehenden Herbstferien müssen Kinder in Drensteinfurt keine Langeweile haben. Zum ersten Mal hat das Team des Kulturbahnhofs für diese Zeit ein buntes Ferienprogramm für Sechs- bis 13-Jährige aufgelegt. Parallel dazu finden die dritten Jugendkulturwochen statt.

Schon im Frühjahr hatte es etwas Neues für den Nachwuchs gegeben: das erste Osterferienprogramm der Stadt Drensteinfurt. Auf das traditionelle und bestens besuchte Sommerferienprogramm folgt nun noch eine weitere Premiere in der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit. Zu den Jugendkulturwochen, die zum dritten Mal während der Herbstferien stattfinden, gesellt sich erstmals auch ein Programm speziell für die Jüngeren ab sechs Jahren. Anmeldungen sind ab Montag (27. September) um 18 Uhr möglich.

Drei Gründe haben das Kulturbahnhof-Team um Leiter Rüdiger Pieck dazu bewogen, erstmals auch im Herbst ein kreatives und buntes Programm für die Sechs- bis 13-Jährigen auf die Beine zu stellen. „Gerade Kinder mussten, mehr noch als andere Gruppen in der Gesellschaft, in der Corona-Zeit auf vieles verzichten. Da möchten wir einen Ausgleich schaffen“, so Pieck. Zudem gebe es mit Maike Schlamann, die das Team für zunächst ein halbes Jahr als Vollzeitkraft unterstützt, zusätzliche personelle Kapazitäten – und damit verbunden den Wunsch und wohl auch die Erwartung, so Pieck, dass sich das auch in Angeboten widerspiegele.

Fördergelder fließen

Last but not least hätten Bund und Land extra Fördergelder für den Bereich Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. Nach Drensteinfurt fließen dieses Jahr 6000 Euro. „Mit dem Geld muss aber etwas Neues initiiert werden, auch, um die Kinder- und Jugendarbeit wieder anzuschieben“, berichtet der Stadtjugendpfleger. In Stewwert sind die Mittel auch in das neue Herbstferienprogramm geflossen. Innerhalb von nur drei Wochen haben Schlamann, Pieck und Kollegin Meike Haverkamp es aus dem Boden gestampft.

Manche Veranstaltungen sind schon aus dem Sommerferienprogramm bekannt, Neues findet sich aber ebenso in der Auflistung. Es gibt beispielsweise eine Spielewerkstatt, eine Fahrt ins Universum nach Bremen, das beliebte „Nerf Battle“, eine Nachtwächterführung durch Münster, einen Bogenschießen-Workshop und ein Krimidinner. Fast 20 Seiten umfasst der Flyer im DIN-A5-Format.

„ »Gerade Kinder mussten, mehr noch als andere Gruppen in der Gesellschaft, in der Corona-Zeit auf vieles verzichten. Da möchten wir einen Ausgleich schaffen.« “ Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck

Die Angebote der parallel laufenden Jugendkulturwochen – der Name drückt es bereits aus – sind hingegen eher im kulturellen Spektrum angesiedelt. Es gibt Kunst- und Fotografie-Workshops, einen Nähkursus, einen Ausflug ins Bielefelder Naturkundemuseum – und die Möglichkeit, eine eigene Radiosendung zu produzieren, die schließlich bei Radio WAF zu hören sein wird. Angesprochen fühlen sollen sich alle Zehn- bis 14-Jährigen. Viele dieser Angebote werden mit Mitteln aus dem Programm „Kulturrucksack NRW“ gefördert.

Welche Corona-Regeln in den Ferien gelten, wissen die Organisatoren derzeit selbst noch nicht. Ob sich die Kinder und Jugendlichen also im Vorfeld wieder schnelltesten lassen müssen, wird wohl erst kurz vorher feststehen. Auch über Facebook und Instagram soll darüber informiert werden.

Bei der Buchung gilt wie schon im Sommer das Prinzip: Wer zuerst kommt . . . Zusätzlich zur Online-Anmeldung wird es am kommenden Montag von 18 bis 19 Uhr eine Telefon-Hotline geben, über die Plätze gebucht werden können: Tel. 0 25 08 / 9 95 14 10. Die Hefte werden übrigens nirgends ausgelegt. Den Schulen im Stadtgebiet werden die Programme digital zur Weiterverteilung zugeschickt. Für alle anderen Interessierten sind sie online zu finden.