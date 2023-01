Drei Millionen Euro fehlen

Es hat ein wenig länger gedauert als geplant und eigentlich üblich. Aber das, erklärte Bürgermeister Carsten Grawunder, sei durchaus „ein Vorteil“. Denn anders als manch andere Kommune, die ihren Haushalt für das Jahr 2023 bereits im Herbst eingebracht hatte, verfüge man nun über vergleichsweise „gute und verlässliche Zahlen“. Und die, so der Verwaltungschef weiter, fallen dazu nicht ganz so schlecht aus, wie man es noch vor wenigen Wochen erwartet hatte.

Grund zum Jubeln gibt es trotzdem nicht. Denn das Defizit im Ergebnishaushalt liegt nach den Berechnungen von Kämmerer Ingo Herbst bei rund 3,15 Millionen Euro. Und das ist nur die „halbe Wahrheit“, denn hinzu kommen die Aufwendungen für die Coronakrise und die Folgen des Ukrainekrieges, die gemäß Gesetz zunächst einmal nicht haushaltswirksam werden. In diesem Jahr werden dies rund 1,5 Millionen Euro sein, wodurch sich der „isolierte“ Gesamtbetrag, der irgendwann tatsächlich auszugleichen sein wird, auf mehr als vier Millionen Euro erhöhen wird.

Deutlich weniger Schlüsselzuweisungen

Ein wenig schmerzhaft aus Sicht der Stadt ist die zuletzt positive Entwicklung der Gewerbesteuern, die im Umkehrschluss nämlich zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro führen wird. Dazu ächzt natürlich auch die Gemeinde unter den anhaltend hohen Energiekosten (plus 308.000 Euro). Mit deutlichen Mehrkosten ist zudem im Personalbereich zu rechnen. Und das nicht nur aufgrund der in diesem Jahr angesichts der hohen Inflation erwarteten üppigen Tariferhöhungen, die bei einem kalkulierten Plus von 7,5 Prozent zu Mehrbelastungen von rund 570.000 Euro führen werden. Dazu steht vielmehr auch noch das Ergebnis der bereits im vergangenen Jahr begonnenen Personaluntersuchung aus, in der es zum einen um die Neustrukturierung der Verwaltung und zum anderen um deren arbeitsmäßige Belastung geht. Wie Bürgermeister Carsten Grawunder bei der Vorstellung des Planentwurfes erklärte, hoffe man, die konkreten Ergebnisse im Zuge der in gut vier Wochen beginnenden politischen Beratungen vorlegen zu können, um sie dann auch im Stellenplan zu berücksichtigen. Mit einem Plus, so schätzt Grawunder Stand jetzt, von etwa vier bis fünf zusätzlichen Stellen.

Neues Rathaus muss weiter warten

Keine großen Überraschung birgt der im Haushaltsentwurf vorgelegte Investitionsplan. Denn die meisten der 2023 anstehenden Projekte wurden bereits angestoßen und befinden sich daher schon in der Umsetzung. Das betrifft etwa die neue Kita im Baugebiet Mondscheinweg, deren Bodenplatte zurzeit hergestellt wird und die im laufenden Jahr voraussichtlich mit insgesamt 3,3 Millionen Euro zu Buche schlagen wird.

Weitere 1,5 Millionen Euro sollen für den nächsten Teilabschnitt der Erweiterung der Rinkeroder Grundschule ausgegeben werden. Im kommenden Jahr werden es noch einmal rund fünf Millionen Euro sein. Endlich etwas werden soll es auch mit dem seit Langem geplanten Neubau der Rinkeroder Feuerwache. Für den Grunderwerb, dessen Verhandlungen aktuell laufen, sind zunächst rund 200.000 Euro vorgesehen. Außerdem soll die Drensteinfurter Feuerwehr – mit Fördermitteln – für 730.000 Euro erweitert werden. Für die Finanzierung der übrigen Maßnahmen will die Stadt im Wesentlichen Kredite in Anspruch nehmen – und zwar in Höhe von rund 12,5 Millionen Euro.

1,65 Millionen Euro für neuen Kunstrasen

Mächtig still geworden war es zuletzt um die im vergangenen Jahr heiß diskutierte Umwandlung des bisherigen „Grascheplatzes“ im Sportzentrum Erlfeld in einen weiteren Kunstrasenplatz. Denn obwohl dieser – so die Forderung der CDU – eigentlich bereits zum Herbst hätte fertig sein soll, wurden die Arbeiten bislang noch nicht einmal ausgeschrieben. „Das hatte auch personelle Gründe“, sagte Grawunder mit Blick auf die Situation im Bauamt, wo nun seit Längerem gleich zwei Positionen unbesetzt sind. Der Haushalt 2023 sieht daher abermals rund 1,3 Millionen Euro für den Bau eines zweiten Kunstrasens vor. Hinzu kommen noch einmal 350.000 Euro für die Sanierung des gut zwölf Jahre alten Rinkeroder Kunstrasenplatzes.

Weiterhin warten werden einige Projekte, die schon seit Jahren von Haushalt zu Haushalt geschoben werden. Zum einen ist dies der geplante Rathausneubau, für den im laufenden Jahr erneut 20.000 Euro an Planungskosten vorgesehen sind. Zum anderen wird auch die gleichfalls seit Langem geplante Neugestaltung der Außenanlagen der Teamschule noch auf sich warten lassen. Wie im vergangenen Jahr beschlossen, soll dieses Projekt im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes angegangen werden, das wiederum frühestens im kommenden Frühjahr vorliegen soll.