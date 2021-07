Drei Standorte im Fokus

Das geplante Hotelprojekt gewinnt an Konturen. Im Fachausschuss stellte Planer Adnan Azrak den Hotelentwicklungsplan vor – drei mögliche Standorte inklusive. Eine Variante, die dabei für Überraschung sorgte, ist das Areal der Stadtverwaltung am Landsbergplatz.

Mit der Suche nach Investoren und einem möglichen Betreiber gehen die Planungen zum Bau eines neuen Hotels im Ortsteil Drensteinfurt in die nächste Runde. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause folgte der Rat damit mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung und beauftragte das Büro Volz und Partner mit der entsprechenden Akquise – und zwar zunächst für sechs Monate mit Kosten von 9000 Euro zuzüglich weiterer Mittel für entsprechende Anzeigenschaltungen.

Zuvor hatte Adnan Azrak, Geschäftsführer des auf Hotelprojekte spezialisierten Planungsbüros, den Mitgliedern den zu Grunde liegenden Hotelentwicklungsplan vorgestellt, der im Anschluss jedoch für einige Fragen sorgte. Wie berichtet, empfiehlt das Planungsbüro die Errichtung eines 60 Zimmer umfassenden Hotelneubaus, der einen Jahresumsatz von rund 1,85 Millionen Euro erwirtschaften soll. Resultieren soll dieser natürlich nicht nur aus dem in der Region eher überschaubaren Tourismusaufkommen, sondern auch aus dem Restaurantbetrieb sowie aus Geschäftsreisen, Tagungen, Seminaren und nicht zuletzt auch aus privaten Feiern. Auf Basis dieser Zahlen, erklärte Adnan Azrak, sei eine Jahrespacht von rund 300 000 Euro realistisch, aus der sich wiederum eine maximale Investitionshöhe von rund 6,1 Millionen Euro ergebe. „Der Erfolg hängt letztendlich von der Kompetenz des Betreibers ab“, so der Experte.

Nachdem zunächst fünf mögliche Standorte in Betracht gezogenen worden waren, habe man im Zuge der weiteren Planung drei in den engeren Fokus gerückt. Konkret: den Bereich der ehemaligen Feuerwache an der Sendenhorster Straße, den Landsbergplatz sowie das Areal der ehemaligen Molkerei am Ladestrang. „Der Standort muss alle Vorzüge vereinen, die Drensteinfurt zu bieten hat“, erklärte Adnan Azrak der damit vor allem auf eine möglichst zentrale Anbindung zur Innenstadt anspielte. Auch deshalb, damit eben auch weitere Betriebe in der Stadt von den Gästen profitieren, wenn diese etwa abends einfach einmal Lust auf etwas anderes als Hotelküche verspüren.

In drei Jahren soll der Komplex stehen

Was das anvisierte Zeitfenster anbelangt, so sei ein Realisierungszeitraum von 36 Monaten durchaus realistisch, so der Planer. Im Klartext: Bereits im Herbst 2024 könnte ein neuer Betrieb öffnen. Vorausgesetzt natürlich, die nun angestoßene Suche nach Investoren und Betreiber ist erfolgreich und das entsprechende Grundstücke steht auch tatsächlich zeitnah zur Verfügung.

Wie Heidi Pechmann (Die Grünen) erklärte, gebe es im Umkreis bereits entsprechende Drei-Sterne-Häuser. Und deren Betreiber, so die Ratsfrau, hätten auf Anfrage mitgeteilt, dass sie eine erwartete Belegquote von 65 Prozent für „utopisch“ hielten. Zumal, so Pechmann, auch nach Corona davon auszugehen sei, dass die Zahl von Tagungen und Seminaren angesichts der vielfach neu entdeckten Möglichkeiten der Videokonferenzen nie wieder auf den alten Stand zurückkehren werde.

Dass eine Auslastung von 65 Prozent in den übrigen Hotels in der Stadt vielfach nicht erreicht werde, liege schlichtweg an deren Größe, entgegnete Adnan Azrak. Denn bei lediglich 20 Zimmern schließe sich manche Gruppen-Übernachtung oft von vornherein aus – vor allem, wenn bereits einige Zimmer durch andere (Einzel-)Reisende belegt seien. Und dass Tagungen und Seminare künftig wieder verstärkt gefragt seien, steht für Azrak außer Frage. Denn die Corona-Pandemie habe gleichfalls gezeigt, dass persönliche Kontakte durch nichts zu ersetzen seien.

Amtshof ist außen vor

Wie Dirk Zache (SPD) erklärte, komme einem Hotelneubau in der Stadt schon eine „Zugpferdfunktion“ zu. Entsprechend wichtig sei es, auch über die Architektur nachzudenken. „Und da fällt mir eigentlich nur der Amtshof ein“, so Zache. Der sei sicher grundsätzlich die erste Wahl, bestätigte Adnan Azrak. Aber er komme wohl nicht allein wegen der bisher fehlenden Verkaufsbereitschaft der Eigentümerfamilie kaum infrage. Er scheide auch deshalb aus, weil das Areal mit der maximalen Investitionssumme von rund sechs Millionen Euro schlichtweg nicht in einen modernen Hotelkomplex verwandelt werden könne.

Ein wenig überrascht über einige Ergebnisse des Hotelentwicklungsplanes zeigte sich Sabrina Salomon (CDU). Vor allem der Standort „Landsbergplatz“ erschließe sich nicht auf Anhieb, so die Vorsitzende der Ortsunion. Tue er doch, schilderte Bürgermeister Carsten Grawunder. Schließlich stehe der bereits vor gut sieben Jahren diskutierte (Teil-)Neubau des Rathauses immer noch zur Disposition. Und ein kompletter Verwaltungsneubau an anderer Stelle habe nun einmal auch den Vorteil, dass eine „Containerlösung“, die für die Verwaltungsmitarbeiter beim Umbau im Bestand notwendig würde, entfallen würde. Wo allerdings ein nagelneues Rathaus entstehen könnte, ließ Grawunder offen.

Zustimmung – und heftige Kritik

„Tourismus und Tagungsgäste sind vielleicht die einzige Chance, Leben in die Stadt zu bekommen“, warb SPD-Fraktionsvorsitzender Ingo Stude dafür, das Planungsprojekt weiter fortzusetzen. „Wir sollten es auf jeden Fall versuchen“, so Stude. Das sieht Martin Welscheit (CDU) allerdings ganz anders. Wie das Ratsmitglied erklärte, sei die 120-seitige Potenzialanalyse nicht nur aus „lokalpolitischer Wunschsicht“, sondern auch aus unternehmerischer Perspektive zu bewerten. „In Ihrer Analyse gibt es mir viel zu viele Annahmen, denen wir aufgrund Ihres Sachverstandes vertrauen sollen. Sehr vieles bleibt vage, und es gibt kaum nachvollziehbare Daten und Fakten“, so Welscheit. Er selbst, so der Unternehmer, würde auf dieser Basis jedenfalls nicht in ein entsprechendes Projekt investieren. „Gehen wir mit dieser Potenzialanalyse auf Investorensuche, dann schaden wir eher dem Image der Stadt. Ich kann daher der Beschlusslage der Verwaltung nicht folgen und werden gegen die Erteilung eines Folgeauftrags stimmen“, so Weltscheit.