Drei Ziele laden zum Besuch ein

Am 1. Mai (Sonntag) startet die Höfe-Tour wieder. Drei Ziele können die Ausflügler in Walstedde und Ameke ansteuern.

Neben der Brennerei Eckmann können am 1. Mai noch der Hof May und das Schlepper-Center Vögeling von den Ausflüglern angesteuert werden.

Vor Corona gehörte dieser Termin für alle, die gerne in der Natur unterwegs sind und dabei hin und wieder einen netten Zwischenstopp einlegen möchten, fest hinein in den Kalender: die Höfe-Tour am 1. Mai. Zwei Jahre lang musste darauf verzichtet werden. Nun laden am Feiertag wieder drei Anlaufstellen in Walstedde und Ameke zum Besuch ein.

„Schaukelbraten“ und Reibekuchen

„Am 1. Mai zu Eckmanns Brennerei“ – das Plakat mit dem bekannten Slogan hängt schon seit einigen Tagen gut sichtbar an der B 63. Ab 10 Uhr geht es am Nordholter Weg 2 in Walstedde los. Es gibt Weißens Reibekuchen und den „Schaukelbraten“, der 2019 so gut angekommen sei, wie Inhaber Theo Brüggemann sagt. Zudem werden Kaffee und Kuchen serviert. Am Getränkewagen werden coronabedingt ausschließlich Flaschen ausgegeben. Den Cocktailstand wird es aus diesem Grund nicht geben. Doch der Weinstand von Winzer Rainer Eckes wird vor Ort sein.

Angebote für Groß und Klein

Während die Erwachsenen plauschen oder sich in der Brennerei umsehen können, steht für die kleinen Kinder eine Mini-Hüpfburg bereit. Pünktlich zum Start in die Schützenfestsaison präsentiert Theo Brüggemann auch seine neueste Kreation: das „Horridöchen“. Der Schnaps kann in Probierfläschchen erworben werden.

Den nächsten Stopp können die Ausflügler auf dem Hof May, Ameke 71, einlegen. Dort sind die Gäste ab 11 Uhr willkommen. Dass es den Hühnern im Hühnermobil und den Stroh-Schweinen im Außenstall gut geht, davon können sich Groß und Klein bei einem Rundgang über den Hof überzeugen. Im Hofcafé werden derweil deftige und süße Köstlichkeiten serviert, von Tafelspitz über Bockwurst mit Kartoffelsalat hin zu Kaffee und diversen selbst gebackenen Torten. Unter anderem Schwarzwälder-Kirsch, Preiselbeere, Rhabarber und Apfel-Streusel hat Paula May im Angebot.

Landmaschinen-Ausstellung

Dritte Anlaufstelle an diesem Tag ist das Schlepper-Center Vögeling, Ameke-Berg 7. Auch dort geht es um 11 Uhr los. Wer sich stärken möchte, der hat die Wahl zwischen Rostbratwurst vom Grill und frischen Waffeln, Kaffee und Kaltgetränken. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut, dazu gibt es flotte Musik. Und natürlich können alle Interessierten einen Blick ins Museum und die Landmaschinen-Ausstellung werfen, in der mehr als 150 Oldtimer zu bestaunen sind.